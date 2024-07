A cura della Redazione

Iniziare a diciassette anni una qualificazione olimpica non deve essere una passeggiata, eppure Manila Esposito se l’è goduta come una modella in passerella. La regina d’Europa, la donna più giovane dell’intera missione CONI, si è presentata sul proscenio a cinque cerchi sulle note di “Le vent le cri” di Enio Moricone ed è partita con la sua prestazione.

Olimpiadi Parigi 2024. Grande l’Italia di ginnastica, in finale a squadre femminile. Seconda dietro USA e davanti a Cina e Gran Bretagna.

Grandissima Manila Esposito vera trascinatrice. L'atleta originaria di Torre Annunziata è in corsa per le finali di trave, corpo libero e parallele.

Forza Manila facci sognare.