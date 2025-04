A cura della Redazione

Un bel pomeriggio di pugilato alla Boxe Vesuviana di via Parini a Torre Annunziata, un Giovedì Santo diverso a tifare, a congratularsi, a gioire e recriminare per gli avversari.

Gli atleti della Boxe Vesuviana, guidati all’angolo dai tecnici Gaetano Nespro, che ha curato anche il programma della manifestazione, Salvatore Annunziata, Pasquale Perna e Luciano Lombardi. Quattordici match avvincenti, spettacolari e validi dal punto di vista tecnico e agonistico.

Sugli scudi Gennaro Ciaravolo e la campionessa regionale Under 17 Milena Iavazzo tra le donne. A Balzano la coppa per il miglior incontro della serata dopo un match agguerrito con un avversario di ottimo livello. Buone le prove dei fratelli Scognamiglio, Cervero e Veropalumbo insieme a quelle di De Cesare e Guicciardini che non portano a casa il risultato ma che fanno una super prestazione. Soddisfatto il Maestro Lucio presente e sempre prodigo nel dare consigli sia agli atleti che ai tecnici.

Il Tecnico Gaetano Nespro ci tiene a sottolineare l’importanza di essere un team, dove si lavora incessantemente per la crescita dei pugili, sia come atleti che come cittadini, che frequentano la palestra.