Non si ferma il Savoia. Sia ieri che oggi, domenica 11 agosto, doppia seduta di allenamento per la squadra rientrata venerdì dal ritiro di Sturno.

Gli allenamenti stanno proseguendo al Virgilio Events & Sport Village di Pozzuoli agli ordini di mister Salvatore Campilongo. La squadra di Torre Annunziata ha conosciuto il suo calendario mentre stava per lasciare l’hotel Casa Reale a Sturno.

L’allenatore ha così commentato l’accoppiamento della prima giornata che vedrà il Savoia giocare in “casa” l’8 settembre a Cardito. “L’Atletico Uri è una squadra tosta, tignosa. Le formazioni sarde sono tutte un po’ così. Inoltre, non dimentichiamo che è sempre la prima di campionato e c’è l’incognita di come arrivano le due formazioni alla partita dopo la preparazione. L’Atletico Uri per il terzo anno gioca in D e due stagioni fa ha fatto perdere il campionato alla Paganese”.

Prima partita in casa per il Savoia, ma per Campilongo l’approccio tattico alle partite non farà differenza: “Ormai giocare in casa o fuori, sotto il profilo della preparazione della gara, non modifica nulla. Il vantaggio di giocare in casa è quello di avere il pubblico che trascina la squadra e noi vogliamo partire bene in campionato. Avessimo avuto il Giraud, avremmo potuto contare su 5 o 6mila spettatori, senza dubbio, ma sono convinto che anche a Cardito non faranno mancare il loro sostegno alla squadra”.

Prima del debutto in campionato, il Savoia è chiamato ad altri impegni. Martedì 13 agosto alle ore 18 ci sarà l’allenamento congiunto con la Paganese allo stadio ‘Torre’ di Pagani. E il 25 agosto la formazione oplontina è attesa alla sfida di Coppa Italia di Serie D in trasferta contro la Sarnese.