A cura della Redazione

Prima del match tra Savoia e Paganese allo stadio “Marcello Torre”, il presidente di Casa Reale Holding, Nazario Matachione, regala la maglia del Savoia all’amministratore della Paganese, Filippo Raiola. Rinnovata, ancora una volta, l’amicizia tra i due club. Poi, Matachione resta ad assistere alla partita a bordo campo con il dg Raffaele Auriemma e il ds Paolo Filosa.

Partita equilibrata a Pagani, caratterizzata dal gran caldo. Un intervento di Esposito mette ko dopo appena 19’ il centrocampista Del Mondo, che dopo pochi minuti viene sostituito da Della Vecchia. Bisognerà valutare adesso le condizioni della caviglia sinistra della mezzala.

Giallo al 29’: l’arbitro tocca il pallone e lancia letteralmente in rete Esposito che segna, forse con la convinzione di essere fermato dal fischio del direttore di gara. Così, alla ripresa del gioco, i calciatori della Paganese sono autori di un grande gesto di sportività e lasciano che Negro possa condurre, indisturbato, il pallone in rete per l’1-1.

Nel secondo tempo girandola di cambi, con il Savoia che schiera anche Riccardo Maniero come punta centrale oltre a Santino tra i pali, Schiavi, Balzano, Cavallo e il classe 2008 Paudice. Maniero sfiora la rete in avvio, successivamente la traversa di Bucolo mette i brividi a Santino. Nel finale il gol in mischia di Mancino che riesce a girarsi tra due avversari e toccare il pallone in maniera tale da ingannare Santino per il 2-1 della Paganese.

Il Savoia non ci sta e al 90’ su un cross di Schiavi ottiene un rigore per un fallo di mani. Dal dischetto va il giovanissimo Paudice, con la benedizione del rigorista Maniero, che segna il 2-2 finale.

Buona prestazione degli oplontini, frenati dalle troppe assenze. Infatti, Crivellini, Celli, Mengoli, Sellaf, Russo e Fagotti non prendono parte al match per problemi fisici.

Paganese e Savoia, intanto, potrebbero ritrovarsi contro il primo settembre nel primo turno di Coppa Italia di Serie D, qualora i Bianchi di Torre Annunziata dovessero superare la Sarnese nel turno preliminare in programma il 25 agosto. Sarebbe l’occasione per rinnovare un gemellaggio che al ‘Marcello Torre’ di Pagani ha regalato una grande giornata di sport tra due tifoserie amiche

PAGANESE - SAVOIA 2-2

Paganese (3-4-2-1): Spurio (88’ Cacciapuoti) - Langella (73’ Ianniello), Esposito, Dicorato (67’ Giamminelli) - Boccia (67’ Perulli), Bucolo, Montoro (83’ Mascolo), De Angelis - Faella (67’ Del Gesso), Ferreira (58’ Mancino) - Coratella (73’ Mastrocinque). All: R. Esposito.

Savoia (4-3-3): D’Agostino (46’ Santino) - Bitonto (46’ Schiavi), Orta, Passaro, Onda (83’ Cozzolino) - Del Mondo (21’ Della Vecchia), Bezzon, Iadelisi (58’ Balzano), Di Guida (46’ Cavallo), Negro (46’ Maniero), Wissam (68’ Paudice). All: Campilongo.

MARCATORI: 29’ Esposito (P), 30’ Negro (S), 83’ Mancino (P), 90’ Paudice (rig.)