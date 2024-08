A cura della Redazione

Rilancio dell'attività sportiva giovanile e preparazione concorsi Forze armate e di Polizia

La struttura sportiva polivalente Ause Sporting Club del dott. Mario Veneruso, conosciuta nell’ultimo periodo per gli ottimi risultati a livello agonistico di pugilato e per l’enorme lavoro di inclusione allo sport di bambini con la sindrome dello spettro autistico, si avvarrà a settembre di altri due istruttori di pugilato che hanno superato quest’anno l’esame di tecnico di boxe.

Parliamo di Francesco Cuomo, ex pugile e militare delle forze armate, nonché studente universitario di Scienze Motorie, e Chiara Grillo, anche lei ex pugile e studentessa universitaria, la quale a breve tenterà il concorso nella Polizia di Stato.

“Seguiamo le orme dei Mario Veneruso, un esempio da seguire per tutti noi - afferma Chiara -. Nel centro sportivo non si pratica solo sport ma ci si prepara alla vita, dando un’educazione di legalità e rispetto verso il prossimo. La preparazione concorsuale per Forze armate e Polizia spinge i ragazzi ad approcciarsi al lavoro, avendo un sogno di legalità per la nostra città”.

Gli fa eco Francesco: “Grazie a Mario ho conosciuto una realtà a mesconosciuta, dove il primo principio è il rispetto delle regole, e questo mi ha spinto ad arruolarmi nell’esercito. Lo ringrazio per tutto quello che sta facendo per i giovani come me".

Chiara nella struttura si occuperà dell’attività giovanile di boxe, mentre Francesco darà una mano, per la parte agonistica, allo storico Maestro di boxe Alfredo, padre di Mario.