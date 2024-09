A cura della Redazione

IL Savoia 1908 FC comunica che, in occasione della ricorrenza del Centenario della gara scudetto contro il Genoa, la società ha deciso che per la partita di domenica 8 settembre SAVOIA - ATLETICO URI il biglietto unico della Tribuna avrà un costo di 10 euro, senza maggiorazione rispetto al precedente torneo di Eccellenza.

Allo stesso tempo, il Savoia 1908 FC comunica che la campagna per la sottoscrizione della tessera sostenitore, che consente anche l’iscrizione nel nostro storico albo, resterà aperta fino a venerdì 20 settembre per dare la possibilità, a chi non avesse ancora aderito, di avere maggior tempo a disposizione.

Restano altresì in vigore le promozioni per chi apre un conto Carta Reale.

Pertanto, anche la diretta streaming di SAVOIA - ATLETICO URI sui nostri canali, proprio in occasione della ricorrenza del Centenario di Savoia - Genoa, sarà acquistabile a soli 10 euro.

Dalla prossima gara interna, comunichiamo che il prezzo del biglietto sarà fissato a 15 euro come prestabilito e anche le dirette streaming avranno lo stesso costo.