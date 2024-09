A cura della Redazione

Il Savoia inizia con il piede giusto e batte 2-0 l'Atletico Uri allo stadio "Papa" di Cardito. Una vittoria netta, in una gara a tratti maschia. La squadra di Torre Annunziata dopo pochi minuti di studio prende il controllo della partita e al 31' segna il gol che sblocca il match. L'autore della rete è Sellaf che, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, si avventa sul secondo palo e di piatto insacca.

Al 42' fallo in area di rigore su Orta, ma sul dischetto va Bezzon che calcia a lato.

Nella ripresa al 60' raddoppia il Savoia. Il gol arriva dopo un'azione individuale di Russo che combatte in area di rigore e da posizione defilata mette al centro, Cherchi respinge il pallone ma Anedda non riesce ad allontanarlo, arriva Di Guida alle spalle che anticipa l'avversario e fa 2-0. Nel finale, Campilongo cambia pelle al Savoia limitando il potenziale d'attacco dell'Atletico Uri. Finisce 2-0 per il Savoia davanti a uno stadio strapieno che spinge la squadra di Campilongo dal primo all'ultimo minuto.



SAVOIA - ATLETICO URI 2-0

Savoia (4-3-3): D'Agostino - Schiavi, Orta, Guifo Bogne, Onda - Sellaf, Bezzon (61' Del Mondo), Russo (80' Passaro)- Cavallo (70' Celli), Negro (70' Maniero), Fiasco (57' Di Guida). Non entrati: Santino, Bitonto, Musella, Della Vecchia. All: Campilongo.

Atletico Uri (3-4-1-2): Cherchi - Jah (53' Melis), Rossetti, Piacente (62' Dore) - Anedda (70' Fadda), Fedele, Attili, Pisano - Tuveri (46' Piga)- De Marcus, De Cenco (68' Basciu). Non entrati: Pilato, Pionca, Fiorelli, Animobono. All: Paba.

Arbitro: Wael Abu Ruqa (Roma 2). Assistenti: Trapasso e Zappino di Vibo Valentia.

Marcatori: 31' Sellaf, 60' Di Guida.

Ammoniti: 19' Bezzon, 41' Anedda, 48' Sellaf, 53' Attili, 73' Guifo Bogne, 77' D'Agostino, 88' Passaro, (29' ammonito il team manager Eugenio Galasso).

Recupero: 3' pt, 7' st.