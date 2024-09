A cura della Redazione

Iniziata la trentaduesima stagione sportiva in casa Centro Basket Torre Annunziata con tante novità che si stanno concretizzando in questo primo mese di attività.

La prima riguarda la partecipazione ad un campionato seniores da parte dei "Verdoni". Dopo circa un decennio la dirigenza del CBTA ha pensato di iscriversi al campionato di Promozione per accontentare le tante richieste di giovani e meno giovani che hanno nel cuore i colori del Centro Basket Torre Annunziata.

A tal proposito si è tornati ai vecchi colori biancoverdi del completino da gioco che in tandem con i colori neri verdi segneranno una sorta di passato e presente sempre all'insegna della passione per la palla a spicchi.

Lo staff tecnico si amplierà con la presenza di Antonio Balzano, Gennaro Roscigno e Salvatore Esposito che si occuperanno dei gruppi Esordienti, under 15 ed under 17. A Francesco Gargiulo il compito di gestire il gruppo Aquilotti, mentre i Pulcini e gli Scoiattoli saranno affidati a Luca La Rocca.

Come sempre ci sarà la possibilità di usufruire del servizio bus a domicilio (info 3355429721) così come di partecipare a degli allenamenti nelle palestre della scuola Pascoli. Tutto è pronto, dunque, per vivere una ennesima stagione sportiva all'insegna del divertimento che vedrà le diverse formazioni del CBTA impegnate anche in tornei nazionale, come quello che si svolgerà a metà ottobre in quel di Ostia.