A cura della Redazione

Il Savoia si morde le mani, portando a casa un pareggio dalla sfida di Sassari contro il Latte Dolce. Finisce 1-1 al ‘Campo Principale’ dove Maniero risponde a Loru.

Nel primo tempo, fino alla rete di Loru, il Savoia ha un possesso palla totale che impone i padroni di casa a restare schiacciati a protezione della loro porta. Le conclusioni di Loru (17’) e Kone (22’) non impensieriscono D’Agostino.

Il portiere del Savoia, però, deve capitolare al 23’ su una grande conclusione di Loru che trova il diagonale vincente dopo una ripartenza. La gara offre, poi, ben poco con la squadra di Campilongo che non trova spazi e va alla conclusione nel recupero con Bezzon dalla distanza, senza troppa fortuna.

Il secondo tempo vede un Savoia subito all’arrembaggio con Campilongo che inserisce Maniero, Bitonto e Fiasco, passando al 4-2-3-1. E alla prima azione gli oplontini pareggiano con Maniero che sotto misura la spinge in rete su cross basso di Negro che entra dalla destra nella retroguardia avversaria.

È il momento del Savoia che poco dopo va alla conclusione anche con Maniero che è bravissimo a girarsi in area ma non riesce a dare potenza al tiro. Lo stesso bomber oplontino ci riprova in altre due occasioni, prima con una buona conclusione dal limite e poi con un colpo di testa, ma non inquadra la porta. Nel mezzo un altro colpo di testa di Negro. Ultimo tentativo del Savoia con Fiasco che con un rasoterra non riesce a superare Marino.

A fine gara applausi dalla Curva Sud che si è riversata al Campo Principale per sostenere i Bianchi.

Savoia a 3 punti dalla capolista Guidonia che scenderà in campo domenica a Cardito.

IL TABELLINO

SASSARI LATTE DOLCE - SAVOIA 1-1

Sassari Latte Dolce (4-3-3). Marano; Baracca, Cabeccia, Pinna, Mudadu; Orlando, Corcione, Loru; Kone, Sorgente (dal 36’pt Piredda), Ruggiu (dall’88’ Di Paolo). A disp: Carta, Secci, Pilo, Dieni, Manca, Del Giudice, Zannetti. All: Setti

Savoia (4-3-3). D’Agostino; Schiavi, Celli, Guifo Bogne, Passaro; Del Mondo (dal 46’ Fiasco), Bezzon, Sellaf (dall’88’ Di Guida); Cavallo (dal 46’ Maniero), Negro, Musella (dal 46’ Bitonto). All: Campilongo

Arbitro: Papagno di Roma.

Assistenti: Neroni di Ciampino, Agostino di Roma.

Marcatori : 23’ Loru (SLD), 49’ Maniero (SAV).

Ammoniti: Celli (SAV), Cabeccia (SLD), Mudadu (SLD), Sellaf (SAV), Passaro (SAV), Ruggiu (SLD).