Trascorse le prime sei giornate di Serie A è il Napoli a comandare la classifica, tornato al primo posto dopo ben 18 mesi.

Gli azzurri di Conte sono lanciatissimi, e si lasciano momentaneamente alle spalle Inter, Milan e Juventus. Ma quale squadra risulta la più accreditata alla vittoria dello scudetto, per i bookmakers? E come è cambiato il giudizio dei bookies da prima dell’inizio del campionato a oggi? Nell’articolo sul confronto delle quote sulla vincente della serie A di Superscommesse è riportata la media delle quote scudetto dalla data del 12 agosto fino a oggi 30 settembre.

I dati premiano l’Inter, rimasta la principale favorita al titolo nonostante la quotazione, dopo il pari di Monza, sia leggermente salita. Ad insediare la squadra di Inzaghi ci pensano Juventus e Napoli. Rispetto al 12 agosto i bianconeri vedono salire le loro opportunità di vittoria, candidandosi di fatto ad essere i principali antagonisti dell’Inter.

Tuttavia, sono i partenopei a registrare il più significativo abbassamento di quotazione: gli azzurri avevano iniziato la stagione con una quota scudetto media di 6.33 per arrivare a presentare oggi quella di 4.50. Il cambio di passo avvenuto con la vittoria nel derby ha inciso nell’abbassamento della quotazione del Milan rispetto al precampionato, mentre a oggi risulta ancora più improbabile la vittoria della Serie A da parte di Roma e Atalanta.