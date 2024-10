A cura della Redazione

Oggi pomeriggio le atlete, gli atleti e i dirigenti della Vesuvio Oplonti Volley sono stati ricevuti a Palazzo Criscuolo dal sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo. Una cerimonia per fare un grande in bocca al lupo alla squadra e a tutto il team per il campionato nazionale di B1 che partirà tra pochi giorni.

Nel corso dell'incontro, insieme all'assessore allo sport Lina Nappo, il sindaco ha consegnato alla società il gagliardetto che promuove le bellezze della città: da un lato il logo della squadra, dall'altro lato l'immagine della villa di Poppea.

“Il gagliardetto sarà donato dalle nostre atlete alla avversarie in occasione delle gare che si disputeranno a Torre Annunziata – ha detto Cuccurullo -. Un piccolo gesto per sottolineare come sport e cultura camminino di pari passo. Perché come ho ricordato nel corso del convegno di alcune settimane fa, lo sport É cultura!”.