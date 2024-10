A cura della Redazione

Si è conclusa domenica 5 ottobre la quarta edizione del “Big Game of Tuna”, promossa da Lenza Stabiese di Castellammare di Stabia ed il Circolo nautico il Faro di Torre Annunziata. Venticinque imbarcazioni presenti da tutta Italia per dare sfogo alla loro passione.

Ha condotto la manifestazione il presidente Ciro Afeltra, giudice di gara e responsabile delle attività, in collaborazione con Luca di Capua del Circolo nautico il Faro.

La competizione rispetto alle scorse edizioni è stata un po’ diversa. Dal punto di vista agonistico, i ragazzi hanno catturato e rilasciato come previsto solo 5 esemplari di tonni rossi in 5 ore di gara.

La pesca al tonno prevede un suo rilascio immediato. I partecipanti devono filmare e rilasciare l'esemplare in sicurezza, questo permette loro l’attribuzione di un punteggio per le posizioni in classifica. A paritá di merito prevale l'ordine cronologico delle catture in successione.

Al primo posto si è classificatopil team Orsone, con a capo Vincenzo Nastro; al secondo posto il team della Lenza Stabiese, rappresentato da Nicola Sagliano; ed al terzo posto un team di Sorrento, rappresentato da Marco Armellino.

“La pesca sportiva attualmente vede in crescita in modo esponenziale un buon numero di appassionati; uno sport sano e concentrato che si basa su tanti aspetti naturali - afferma Ciro Afeltra -. Prima di ogni battuta di pesca bisogno conoscere la natura e monitorare le fasi lunari, un insieme di aspetti che rendono questo mondo magico. Dico sempre una cosa che anche un rilascio di un pesce può regalare una vera emozione. Ringrazio, infine, la Guardia Costiera e gli uffici preposti per la collaborazione”.

Alla fine della manifestazione gli organizzatori hanno preparato un catering con tutti i prodotti tipici locali.