Rafael Nadal si ritira. Il tennista maiorchino, ex numero 1 del mondo, ha annunciato l’addio al tennis. La sua ultima apparizione sarà nelle Finals di Coppa Davis, che si terranno proprio in Spagna, a Malaga, il prossimo novembre. “Rafa” è stato uno dei più grandi tennisti della storia del tennis: ha vinto 22 titoli Slam ed ha trionfato per ben 14 volte al Roland Garros.

Con un lungo video, durante il quale ha ripercorso alcune delle più significative tappe della sua carriera, Rafael Nadal ha annunciato il ritiro: “Ciao a tutti, sono qui per dirvi che mi ritiro dal tennis professionistico – ha esordito -. La verità è che sono stati anni difficili, specialmente gli ultimi due. Penso di non essere in grado di giocare senza limitazioni. Ovviamente è una decisione difficile, è servito tempo per prenderla, ma nella vita tutto ha un inizio e una fine e penso che sia il momento giusto per chiudere la mia carriera. È stata una carriera lunga e piena di successi, più di quanto immaginassi”.

Rafa Nadal è nato il 3 giugno del 1986 a Manacor, sull’isola di Maiorca. Non bastano i numeri, seppur straordinari, per descriverlo. 22 tornei dello Slam (14 al Roland Garros), 2 Wimbledon, 4 US Open e 2 Australian Open. 2019 settimane da numero 1 della classifica ATP, con quattro stagioni concluse al comando (2008, 2010, 2013, 2017). Nadal è stato nella top ten per 912 settimane consecutive, dal 2005 al 2023, ed è l’unico tennista nella storia ad essere stato numero 1 per tre decadi differenti. Nel complesso ha vinto 92 titoli ATP, oltre alla medaglia d’oro in singolare e in doppio alle Olimpiadi.