Parte nel migliore dei modi la seconda stagione in Divisone Regionale 2 dei ragazzi di coach Passeggia. I torresi, nel match di domenica 13 ottobre, hanno ottenuto la vittoria contro Polisportiva Basket Sala Consilina dopo una partita emozionante e complessa.

Il Palamarconi è gremito di tifosi, gli spalti di casa praticamente pieni. Tutti non vedono l’ora di assistere alla gara di esordio della squadra di Torre Annunziata che inaugura la stagione 2024/25. I giocatori sentono la pressione: le aspettative sono moderate, ma c’è voglia di iniziare con il piede giusto. La stessa grinta che portano in campo i giocatori torresi è presente anche negli ospiti, che di certo non vogliono lasciarsi scappare una prima vittoria.

Per questo nei primi minuti di gioco regna l’equilibrio: le due squadre partono con ritmo moderato, si studiano a vicenda, scambiandosi diversi canestri. Non sembra essere una situazione precaria, nessuno tenta di dare uno strappo iniziale, mantenendo il punteggio vicino.

Arrivati a metà del primo quarto, il tabellone dimostra un equilibro costante: le due formazioni sono in parità. Ecco che il Basketorre, supportato dal pubblico e dalle forze leggermente più fresche dei cambi, accelera il ritmo, cercando di scappare. Sala Consilina non si lascia intimorire: tampona il tentativo di fuga torrese e per di più risponde guadagnando il vantaggio. Si apre una fase di continua botta e risposta, ristabilendo l’equilibrio in una partita decisamente combattuta.

Il primo quarto recita 15-14 per la formazione di casa: il Basketorre può provare a dare una scossa al match. L’avvio del secondo quarto sembra una replica del primo, le formazioni sono in fase d’attesa. E proprio come la prima frazione, il primo tentativo di fuga è attuato dalla squadra di casa. Si nota velocemente un cambio di passo: i torresi sono i più attivi in campo, possono e vogliono spingere in questo momento. Il Basketorre arriva però solo ai 6 punti di vantaggio quando gli ospiti accennano ad una reazione per tornare attaccati: ora i torresi devono stare attenti. E lo sono decisamente: una serie di rapidi canestri li porta alla doppia cifra di vantaggio per la prima volta nel match. Quest’ultima si protrae fino all’intervallo quando il punteggio è fissato sul 37-27. Sala Consilina vuole recuperare, ma i torresi hanno le carte in regola per resistere nel secondo tempo.

Nel terzo quarto però, scende in campo una diversa formazione ospiti. Già dai primi minuti, Sala Consilina è decisa a recuperare lo svantaggio: rosicchiano punti ai torresi, un po’ storditi da questa reazione improvvisa. Con azioni concrete gli ospiti arrivano alla soglia del -4, mentre il Basketorre cerca prontamente di tamponare. Dal lato opposto arrivano solo tiri da tre punti, il vantaggio torrese è ridotto al minimo. Un terzo quarto deludente per la formazione di casa viene salvato dagli ultimi minuti: i torresi riescono leggermente a respingere il tentativo di aggancio degli avversari, guadagnando una posizione di precaria sicurezza. La terza frazione vede le due squadre separate da sole 5 lunghezze 54-49. Il Basketorre ha bisogno di un ultimo quarto deciso, che assicuri la vittoria.

Sala Consilina riparte da dove aveva concluso, mettendo a referto ulteriori punti. Il vantaggio torrese è ora assottigliato a cifre minime. La formazione di casa però combatte con le unghie e con i denti, non vuole regalare una partita passata in gran parte a condurre. Il Basketorre riesce ad arrivare agli ultimi 5 minuti con un vantaggio di appena 3 punti. Un minuto in più, una lunghezza in meno di vantaggio: più 2 con 4 minuti per i torresi. Sono momenti decisivi. Qui, in grande aiuto alla squadra di casa, arrivano i tiri liberi. I punti dalla lunetta danno ossigeno puro al Basketorre, che anche senza convertire il massimo dei punti, rimane davanti nelle ultime azioni. Dopo minuti sembrati interminabili, ricchi di tensione per la squadra di casa, il Basketorre vince la prima partita di campionato contro Sala Consilina per 69-62. Di grande aiuto alla vittoria del Basketorre sono stati i 16 punti di Passeggia, i 15 di Palmieri e gli 11 di Mautone, tornato in campo dopo un lungo stop.

La fiducia data dalla vittoria sarà un’ottima motivazione per affrontare al meglio la seconda giornata di campionato, che vedrà il Basketorre ospitato da CUS Napoli Basket, il prossimo sabato 19 ottobre alle 17.30.

Aldo Bonzani