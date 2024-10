A cura della Redazione

Il Savoia vince 2-0 il derby contro la Paganese. Un gol per tempo, di Maniero e Negro, regala il successo alla formazione di Torre Annunziata nella gara disputata al “Piccolo” di Cercola.

Partita tatticamente perfetta da parte del Savoia che al 12' si porta in vantaggio: sgroppata di Guifo Bogne a sinistra, triangolazione con Oriano, e cross basso al centro dove la retroguardia azzurro stellata libera sui piedi di Maniero che insacca sotto la traversa per l'1-0.

La Paganese non trova spazi, ma in una sortita offensiva riesce a ottenere un rigore che D'Agostino intercetta a Coratella anche con l'aiuto del palo. Poco dopo l’arbitro non concede un rigore al Savoia per un’evidente trattenuta a Mengoli che si stava girando per calciare a rete a pochi passi dalla porta. La prima frazione si conclude con i bianchi in vantaggio e la ripresa si apre con un diagonale di Negro sul quale Spurio è costretto a superarsi con un intervento di piede già al 46’.

Savoia che rischia solo quando un rimbalzo inganna D'Agostino e consente a Ianniello di arrivare alla conclusione, però alta. All'85' il Savoia chiude il match grazie a Negro che ruba un pallone a centrocampo e si invola verso la porta avversaria siglando il 2-0. La Paganese mostra una timida reazione con un colpo di testa di De Feo, ma il Savoia resta compatto e si gode il quinto successo di fila in casa. E ancora una volta contro una squadra che prima di affrontare gli uomini di Campilongo era prima in classifica.

IL TABELLINO:

Savoia (3-5-2): D’Agostino - Orta, Celli, Guifo Bogne - Bitonto ‘06 (85’ Marisei), Del Mondo ‘05 (75’ Della Vecchia), Bezzon, Mengoli, Oriano ‘06 (78’ Passaro) - Negro (96’ Crivellini), Maniero (64’ Paudice). A disposizione: Santino ‘04, Onda ‘06, Franci ‘06, Fiasco ‘05. All. Campilongo.

Paganese: Spurio - Ianniello ‘05 (94’ De Feo Gianmarco), Esposito, Dicorato - Di Masi (86’ Zugaro), Montoro ‘04, Del Gesso (61’ Mancino), Bucolo, De Angelis ‘06 ( 61’ Langella) - Coratella (61’ Faella), Ferreira. A disposizione: Cacciapuoti ‘06, De Feo Francesco Pio, Boccia, Galizia ‘05. All. Esposito.

Arbitro: Tassano di Chiavari.

Assistenti: Pancani di Roma 1 e Di Curzo di Civitavecchia.

Marcatori: 12’ Maniero, 84’ Negro.

Ammoniti: 36’ Del Mondo, 45’ Ianniello, 58’ Bucolo, 70’ Esposito, 74’ Dicorato, 86’ Zugaro.

Recupero: 2’ pt, 8’st.