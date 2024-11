A cura della Redazione

Campionati Interregionali di Taekwondo Unitam/Song Moo Kwan Italia (Endas/Coni): ottimi risultati anche degli atleti dell’Oratorio “San Domenico Savio” di Ercolano, allenati dal G.M. Franco Cirillo.

Nelle competizioni del 26 e 27 ottobre, svoltesi a Casoria, dieci medaglie nelle “forme” e quattro nei combattimenti per i ragazzi e le ragazze di Via Rossi.

In particolare ecco i piazzamenti.

Competizione di “Forme – Taeguk/Poomse”:

Serena Incarnato, Esordienti B - Oro

Sara Scaramozza, Junior B - Oro

Francesco Scognamiglio, Senior A - Oro

Flora Scognamiglio, Junior A - Oro

Michele Scaramozza, Junior B - Argento

Gerardo Scaramozza, Master C – Argento

Raffaele Cozzolino, Speranza - Bronzo

Asia Vignola, Cadetti C - Bronzo

Giorgia Vignola, Esordienti C - Bronzo

Antonio Marchionne, Senior C – Bronzo

Ed ecco le medaglie dei combattimenti (Kyorugi):

Francesco Scognamiglio, Senior A -74 kg - Argento

Flora Scognamiglio, Junior A -59 kg - Argento

Isabella Russo, Esordienti C -39 kg - Argento

Asia Vignola, Cadetti C -49 kg – Bronzo

Grande soddisfazione, dunque negli ambienti dell’oratorio dove Padre Pasquale Incoronato organizza attività di ogni tipo anche per dare un importante punti di aggregazione ai giovani della zona.

Un lavoro importante sul territorio, che si affianca a quello della “Locanda di Emmaus”, collegato alle attività dell’oratorio, e che dà vita a un sistema di intervento integrato che mira a offrire supporto educativo, psicologico, sociale e relazionale ai minori e alle famiglie, contribuendo alla crescita e al benessere della comunità locale.

Molte le attività svolte, fra cui doposcuola, ascolto delle fragilità giovanili, infantili e familiari, percorsi di sostegno alla genitorialità, sportello d’ascolto, laboratorio delle emozioni (per aiutare i minori a esplorare e comprendere le proprie emozioni, sviluppando competenze emotive e sociali), percorsi di scoperta dei talenti personali. Il tutto in collaborazione con scuole e servizi sociali, creando anche momenti aggregativi e sportivi e garantendo servizi essenziali per la coesione e il benessere sociale, come mensa settimanale comunitaria e visite mediche gratuite, anche specialistiche, per bambini e mamme che altrimenti potrebbero non avere accesso a questo tipo di controlli.