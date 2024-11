A cura della Redazione

La CoGe Vesuvio Oplonti batte Modica per 3 a 0 e si rilancia in classifica. Davanti ad una splendida cornice di pubblico, le tigri arancio-blu non faticano molto ad avere ragione della compagine siciliana che era arrivata all’ombra del Vesuvio forte degli otto punti conquistati nelle prime sei uscite stagionali.

IL PUNTEGGIO - 25-20, 25-21,25-16 L’avvio delle padrone di casa non è dei migliori. Attacchi murati e qualche ritardo nella chiusura a muro determinano un parziale di 8 a 3 in favore di Modica. Dopo il massimo vantaggio delle ospiti, +5, arriva la risposta della CoGe Vesuvio Oplonti che trova in Martina Pepe e Sara Gervasi due autentiche trascinatrici. E’ proprio Martina Pepe a firmare il primo sorpasso, sul 14 a 13, e poi l’allungo con il contributo decisivo di Laura Biscardi. Vesuvio Oplonti avanti 18 a 13 e Modica che prova a riorganizzarsi e trova la nuova parità sul 18 a 18. E’ in questa fase che Jessica Lanari alimenta le giocate per Elena Bortolot che inizia a disegnare parabole sulle quali si fionda la mano “vellutata” di Sara Gervasi. Sul 22 a 19 ancora applausi per Martina Pepe che trova due ace consecutivi. Un errore in battuta di Modica chiude il set e certifica le difficoltà delle ospiti. Nel secondo parziale primo time out di Modica sotto 4 a 2. Sul 7 pari Sara Gervasi mette in fila quattro punti per un primo allungo che viene rintuzzato da Modica che si riporta sull’11 pari. Di Giada Biscardi, apparsa non ancora al meglio della condizione, il contributo più significativo in questa parte delicata della gara nella quale trova spazio ancora una volta la freddezza di Martina Pepe autrice di un nuovo ace sul 17 a 13. Massimo vantaggio a +4, e forbice che non si chiuderà più fino al 25-21. Il rischio di un calo di concentrazione è dietro l’angolo ma coach Alminni chiede alla squadra un avvio sprint che si concretizza in due ace di Gervasi e Pepe e in altri due punti consecutivi firmati dalle sorelle Biscardi. Modica appare incapace di reagire e il pubblico di casa si esibisce in un incitamento incessante all’indirizzo delle proprie beniamine. Alla settima giornata il percorso di crescita della squadra oplontina ha trovato una nuova importante conferma. CoGe Vesuvio Oplonti per la prima volta fuori dalla griglia retrocessione.

IL PREMIO VESUVIO OPLONTI - Nel pre-match l’assessore allo sport della città di Torre Annunziata, l’avvocato Lina Nappo, ha consegnato nelle mani di Michele Di Somma un’opera realizzata dal maestro ceramista Luca Falanga. La Vesuvio Oplonti continua a premiare quanti sono interpreti dei valori dello sport, a prescindere dalla disciplina. Michele Di Somma ribattezzato “l’avvocato in bicicletta” è uno sportivo, protagonista in viaggi di migliaia di chilometri che affascinano e trasmettono un senso di libertà che solo lo sport riesce ad alimentare. A Michele Di Somma il plauso della società oplontina quale “interprete dei valori dello sport che deve essere innanzitutto lo strumento per il perseguimento del proprio benessere interiore senza il quale appare impossibile ogni relazione positiva con gli altri”.

I RISULTATI DI GIORNATA – Nella settima giornata di campionato di B1 a prevalere è il fattore campo. Oltre alla CoGe Vesuvio Oplonti Successo per 3 a 0 anche per Pomezia e per la capolista Fasano che hanno superato Santa Lucia e Marsala. Bisceglie e Crotone hanno concesso solo un set ad Arzano e Pescara. Volleyro’ si è imposta al tie break su Castellana Grotte mentre nel derby di Sicilia si registra l’unica vittoria esterna quella di Santa Teresa di Riva ai danni di Caltanissetta per tre a uno.