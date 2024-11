A cura della Redazione

Al via alle 17.30 la sfida tra Co.Ge Vesuvio Oplonti e Star Volley Bisceglie. La palestra Catello Scala, in via Capuozzo a Torre Annunziata, ospiterà l’ottava giornata del campionato di serie B1 di pallavolo femminile. Dopo il convincente successo contro la PVT Modica, le atlete oplontine, allenate da coach Ciro Alminni, sono a caccia di conferme nel turno che le vede opposte ad una delle migliori formazioni del girone D.

La Star Volley Bisceglie arriva all’ombra del Vesuvio con l’intenzione di allungare ulteriormente la propria striscia di vittorie, dopo le sconfitte contro Castellana Grotte e Fasano. Le ospiti sono a quota 14 in classifica, nel gruppone composto da Arzano, Pomezia e Crotone, cinque punti sotto la capolista Fasano. La Co Ge Vesuvio Oplonti ha raccolto finora nove punti in classifica ad un punto sopra la soglia salvezza.

Intanto arrivano buone notizie dall’infermeria con Giada Biscardi che ha recuperato da un fastidio muscolare. Nel pre-match la consegna del premio Vesuvio Oplonti all’imprenditrice Anna Maria Grazia Langellotti, che parteciperà alla presentazione della rappresentativa di under 14 femminile che da quest’oggi assumerà la denominazione di Rugiada Vesuvio Oplonti. La cooperativa Rugiada, di cui l’imprenditrice è fondatrice e amministratrice, ha deciso di accompagnare la società oplontina nel percorso di crescita delle giovanissime atlete.