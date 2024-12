A cura della Redazione

“Andiamo a prendercela” è lo slogan che la dirigenza della Vesuvio Oplonti Volley ha scelto per motivare le atlete che difendono i colori arancio-blu nel campionato di serie B1 femminile.

La frase, che campeggia in tribuna proprio sotto il logo societario, rappresenta lo spirito di conquista che nelle ultime giornate sta animando la formazione capitanata da Jessica Lanari che nell’ultima uscita, all’ottava di campionato, è stata capace di piegare al tie-break le nero-fucsia della Star Volley Bisceglie.

La prestazione ha messo in luce il progressivo processo di crescita della squadra allenata da coach Ciro Alminni che, al termine dell’incontro, alla domanda rispetto all’obiettivo stagionale della salvezza, ha tuonato: “Lavoriamo partita dopo partita per farci trovare pronti rispetto ad ogni avversario”.

Dall’altra parte coach Marco Beviglieri ha riconosciuto la capacità del suo dirimpettaio di “preparare bene la partita” ed ha recriminato per l'infortunio subito al terzo set da Ashley Adubea, fino a quel punto tra le migliori del match.

Il punteggio

15-25, 25-23, 22-25, 25-21, 15-12 Nel primo set i troppi errori in battuta commessi dalle padrone di casa creano il vuoto tra le due squadre. Adubea è protagonista in più circostanze e Minervini copre anche sulle palle più difficili. Secondo set giocato con maggiore concentrazione della tigri arancio-blu che riducono gli errori in battuta e provano a restare incollate alle avversarie. Il +4 fatto registrare da Bisceglie sul 14 a 10 viene progressivamente ridotto dalla CoGe Vesuvio Oplonti che aggancia le ospiti sul 20 pari. Civardi trova un mani-fuori di Giada Biscardi. Laura Biscardi firma il nuovo pari a 21 e in battuta trova il 22esimo punto. Time out Bisceglie, al rientro è Giada Biscardi a firmare il punto numero 23, con il muro oplontino che inizia a placare il gioco ospite. Ancora Giada Biscardi per il ventiquattresimo punto. Breviglieri richiama le sue atlete e al rientro trova il 23esimo punto. Time out di casa e al rientro, dopo un tentativo murato a Vujko, è Laura Biscardi a trovare il punto dell’1 a 1. E’ questa la chiave della gara.

La CoGe Vesuvio Oplonti ha la consapevolezza di poter fare sua la partita che scorre sul filo dell’equilibrio. Terzo set 12 pari, padrone di casa avanti 17-15 e ospiti che la ribaltano prima sul 18 a 21 e poi chiudendo a +3. Le oplontine non si disuniscono, Sara Gervasi è sempre più incisiva e Jessica Lanari porta la croce, motivando la squadra ad ogni punto, facendo sobbalzare più volte il pubblico in tribuna grazie alle sue ricezioni. Ed è proprio questa la chiave del quarto set che le padrone di casa gestiscono fin dai primi parziali, approfittando anche del disorientamento di Bisceglie costretta a rinunciare ad Adubea. Il tie-break è un’altra bella cartolina da Oplonti. Sfida punto a punto che si conclude con un muro di Marianna Vujko che ha già fatto il giro del web.

Premio Vesuvio Oplonti

Nel pre-gara sono stati numerosi i momenti in cui i riflettori sono stati proiettati fuori dal campo. Ad Anna Maria Grazia Langellotti è andato il premio Vesuvio Oplonti, che è stato ritirato dalla sorella Ilaria, per l’impegno in favore dei giovani del territorio vesuviano che la cooperativa Rugiada, di cui Anna Maria Grazia Langellotti è fondatrice e amministratrice, garantisce quotidianamente. La cooperativa Rugiada è divenuta title sponsor della selezione under14 arancio-blu.

Il presidente, Angelo Cirillo, e Nunzio Setaro, in rappresentanza del Pastificio Setaro, hanno consegnato ad Andrea Montrone, massimo dirigente della Star Volley Bisceglie, una box del rinomato pastificio oplontino (foto sotto).

A Salvatore Filosa, imprenditore, fondatore della cooperativa sociale L’impronta, sponsor della Vesuvio Oplonti e title sponsor della selezione di serie D maschile, il presidente Cirillo ha consegnato una maglia autografata per suggellare il binomio sport e sociale (foto sotto).

MPV A Jessica Lanari, capitano e libero della Co Ge Vesuvio Oplonti, è andato il premio offerto da Cantina del Vesuvio, azienda vitivinicola presente alla gara con l’imprenditore Giovanni Russo. Il riconoscimento le è stato consegnato dal consigliere comunale della città di Torre Annunziata Fabio Giorgio (foto apertura articolo). “Lo sport - ha affermato il consigliere - è una scuola di vita caratterizzato da tre importanti elementi: sacrificio, impegno e rispetto. Noi come amministratori siamo onorati di aver preso parte a questa manifestazione sportiva di grande livello”. Poi rivolto alla atlete ha aggiunto: “Continuate a portare in alto il nome della nostra città in giro per l'Italia”.