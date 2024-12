A cura della Redazione

I successi dell’AUSE Sporting Club di Torre Annunziata non si fermano. Dopo la vittoria ai campionati regionali di boxe di Manuel Zavarese e l’argento agli Italiani di Francesco Mazzoccoli, un altro giovane si afferma all’Interregionale di boxe disputatasi a Chieti.

Salvatore Capasso, arbitro di calcio la domenica mattina e pugile la sera, ragazzo talentuoso che frequenta il quarto anno di liceo di Scienze Applicate a Torre Annunziata, allenato dallo storico maestro Alfredo Veneruso, vince un difficile incontro contro un avversario spigoloso e “tosto” davanti al suo pubblico.

Salvatore, pugile appena da un anno, dimostra la sua bravura e il suo talento conseguendo una serie di vittorie. “La boxe mi ha cambiato - afferma -, mi ha reso una persona più forte. il mio obiettivo sono i Campionati Italiani dell’anno prossimo, e perché no sognare la maglia azzurra”.

“I risultati che conseguiamo sono il frutto della professionalità, del duro lavoro, e dell’amore per lo sport che i miei collaboratori ci mettono ogni giorno per allenare gli atleti che frequentano la nostra palestra – spiega il dott. Mario Veneruso, responsabile della struttura sportiva in via Vesuvio -. Ci occupiamo anche di preparazione per le prove fisiche di concorsi per le Forze armate e di Polizia, e anche in questo caso i ragazzi riescono a superare le prove e realizzare il sogno di indossare una divisa”.