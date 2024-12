A cura della Redazione

Con estrema determinazione ma anche con la sicurezza propria dei talenti dello sport, Michele Baldassi si è confermato Campione Italiano nei kg 57 ai Campionati Assoluti che si sono svolti a Seregno (Co) dal 3 all’8 dicembre.

Per il pugile di Torre Annunziata un appuntamento assolutamente da non fallire, per dimostrare che la Nazionale Italiana potrà ancora fidarsi di lui per gli impegni Internazionali di Campionati Europei e Mondiali.

Allo stesso Campionato Italiano si sono presentate le Olimpioniche di Parigi 2024 Sirine Charaby, Giordana Sorrentino ed Angela Carini, un’olimpionica di Tokyo 2020, Rebecca Nicoli, e quattro atleti che avevano fallito la qualificazione Olimpica di Parigi e che avevano necessità di riscattarsi tra cui, proprio il nostro Baldassi.

Il pugile oplontino si è presentato sul ring di Seregno in grande spolvero, ed infatti, non a caso,nei 4 match sostenuti ha vinto un match per ko e tre con il verdetto di 5-0, proprio per dimostrare la sua assoluta supremazia e soprattutto la voglia di essere protagonista in maglia azzurra, avendo la giusta maturità ed esperienza dopo che ha bissato il Campionato Elitè dello scorso anno, un Campionato Italiano Under 22, un Campionato Italiano Youth ed un Campionato Italiano Junior, mentre a livello Internazionale oro all’Europeo Junior, oro all’Europeo Under 22, bronzo ai Mondiali Youth, oltre a 7 podi sugli 11 Tornei Internazionali a cui ha partecipato ad appena 23 anni.

Numeri che devono servire da sprone a Michele per guardare di nuovo all’obiettivo Olimpico. Grande soddisfazione a casa Baldassi, il papà Ciro, al telefono, ha ricordato i tanti sacrifici fatti da Michele fin da ragazzino, alle tantissime, volte che lo ha spronato ed accompagnato agli allenamenti ed ora con l’orgoglio di un papà può gridare che Michele è tornato alla grande dopo la delusione della mancata qualificazione Olimpica.

Presente ai Campionati il Maestro Biagio Zurlo che, anche se presente in qualità del suo ruolo di Consigliere Federale ha affermato: “Oggi Michele è molto maturato grazie anche al suo coach del Gruppo Sportivo delle Fiamme Azzurre, il campionissimo Clemente Russo, il quale lo segue negli allenamenti quotidiani confrontandosi anche con il sottoscritto e con papà, il Maestro Lucio, a dimostrazione che malgrado il pugilato sia uno sport individuale, è importante la sinergia del gruppo”.