Il nuovo allenatore del Savoia Domenico Giacomarro si dimette da responsabile tecnico della squadra. Lo fa attraverso un comunicato che pubblichiamo qui di seguito, ma lascia l'ultima decisione alla società:

"In data odierna ho effettuato un'analisi delle 3 partite alla guida tecnica del Savoia ed è evidente che i risultati non sono stati quelli sperati da tutti noi.

In questo momento la squadra è un po' agitata e vengono messe in discussione alcune mie scelte relative a calciatori utilizzati rispetto ad altri. Ho sempre agito credendo che i calciatori schierati fossero quelli che potevano dare di più, per me non c'è differenza tra chi ho richiesto e chi ho trovato già al Savoia. Sono tutti indistintamente miei calciatori e godono della mia fiducia.

Ma io rispetto questa città, questa grande tifoseria e la società che mi ha dato fiducia e pertanto rimetto il mio mandato di allenatore affidando la decisione se proseguire o meno alla guida del Savoia al Presidente. Ogni decisione presa dai vertici societari sarà da me accettata, perché viene prima il bene del Savoia e poi quello di Giacomarro".