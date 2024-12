A cura della Redazione

La CoGe Vesuvio Oplonti batte la Pallavolo Crotone 3 a 0 e stacca le squadre in lotta per la salvezza. In casa della formazione calabrese, a dettare i ritmi della partita, fin dalle prime schiacciate, sono Lanari e compagne che non hanno concesso spazi di manovra alle avversarie, scoprendosi abili a muro e pronte a superare quello avversario.

Il PUNTEGGIO 21-25, 19-25, 22-25 - Il primo punto del match lo firma Sara Gervasi, per lei una buona prestazione al termine di una settimana segnata da un problema alla spalla, subito seguita da Giada Biscardi e Martina Pepe. Il 3 a 1 ospite trova la prima risposta di Crotone che si riporta sul 4 a 4. Il primo strappo della gara è il punteggio di 11 a 6, con un ace di Marianna Vujko. Sul 18 ad 11 il primo set sembra già deciso ma Crotone non ci sta e si riporta sotto fino al 19 a 22. Un errore e due palle ben piazzate da Gervasi chiudono il primo parziale.

L’inizio del secondo set certifica la splendida serata per la tifoseria oplontina che assiste al primo time out chiesto da Crotone con la squadra arancio-blu in vantaggio 8 a 2. Dopo alcune parabole di Elena Bortolot, seguite a bocca aperta da parte del pubblico presente, il massimo vantaggio, raggiunto sul punteggio di 13 a 5, e una fase di appannamento, che riporta Crotone a sperare nella rimonta che però si infrange sul 16 a 17, Giada Biscardi, Sara Gervasi e Laura Biscardi creano nuovamente il vuoto che si materializza con il definitivo 19 a 25. Il terzo set è una fotocopia del precedente con l’unica variante rappresentata da una maggiore incisività di Marianna Vujko che trova altri cinque punti, compreso quello del 22 a 25 finale.

I COMMENTI POST PARTITA -“E’ stata una bella gara - ha commentato il secondo allenatore, Mariano Pirro - sono tre punti che ci tolgono alcune scorie delle prime uscite e prolungano il nostro momento positivo”.

CoGe Vesuvio Oplonti capace di dettare i tempi della partita, per Pirro il merito è tutto oplontino: “Ci aspettavamo una partita molto combattuta e l’abbiamo subito interpretata nel migliore dei modi”. D’obbligo provare a capire dove può arrivare questa squadra, oggi al suo terzo successo consecutivo, il quinto in stagione: “Siamo cresciuti nel momento in cui abbiamo iniziato a giocare di squadra. Si è visto. Ora ci aspetta la sfida tra le mura amiche con Castellana. E’ uno scontro diretto e dobbiamo fare bene”.

Vittoria in cui trova ancora spazio il “punto cartolina firmato da Marianna Vujko”: “Che sia con un muro o con un attacco, per il sigillo alla partita lei c’è sempre”. La salvezza è l’obiettivo ma c’è chi inizia a sognare: “Una volta messi i punti salvezza nella nostra classifica potremo vedere dove sarà possibile arrivare”. Per +- l’obiettivo personale è alimentare costantemente la crescita della squadra: “L’obiettivo è mettermi a disposizione del primo allenatore e di tutta la squadra. Il nostro è un lavoro di squadra ed è sempre il gruppo a fare la differenza”.