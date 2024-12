A cura della Redazione

Grande vittoria del Savoia che vince il derby contro la Sarnese con un rigore realizzato da Maniero che determina l’1-0 finale nel giorno del debutto di Franco Fabiano.

Savoia combattivo, grintoso e che aggredisce fin da subito gli avversari, mettendo grande qualità nelle giocate nel primo tempo. Nella ripresa, oplontini in gol con Maniero su rigore, poi la squadra di Fabiano si ritrova in dieci uomini, ma non corre rischi particolari e riesce ad ottenere il successo nel ritorno a Cardito dopo la squalifica del campo.

Fin dall’inizio della partita si capisce che il Savoia ha voglia di riscatto dopo sei partite senza vittoria e parte subito forte con Maniero che a 4' dal fischio d'inizio calcia da fuori area, deviato in angolo. Successivamente La Monica ci prova con un tiro che va a lato (17'). L'unica occasione della Sarnese nel primo tempo arriva al 38': Uliano, dopo una ribattuta della difesa del Savoia sul calcio d'angolo, non impensierisce D’Agostino che blocca centralmente.

All'inizio del secondo tempo la Sarnese ci prova con Lagzir (50') e subito dopo con De Nova che viene fermato da una grande parata di D’Agostino. Poi l'episodio che ribalta la partita: fallo di mani di De Nova in un contrasto con Messina, l'arbitro Dasso concede il rigore e Maniero dal dischetto non sbaglia. Al 65' espulso Guifo Bogne per un episodio con Munoz ad azione lontana. Fabiano corre ai ripari con la squadra in dieci e inserisce Celli al posto di Maniero per difendere il risultato. La Sarnese poi prova ad assediare l'area di rigore del Savoia, ma gli oplontini con cattiveria agonistica e voglia di vincere difendono il risultato e ottengono la vittoria.

IL TABELLINO

Savoia (3-5-2): D'Agostino - Bitonto '06, Giglio, Guifo Bogne - Del Mondo '05, Sellaf '05, Bezzon (78' Lauria), La Monica (83'Russo), Schiavi - Maniero (67' Celli), Messina. A disposizione: Santino, Pellegrini, Onda, Paudice, Fiasco. All: Fabiano.

Sarnese (3-5-2): Bonucci '04 - Samotti, Altobelli, De Nova - Panzera '06, Uliano (60' Montini), Vecchione, Labriola (80' Liurni), Marini '05 (77' Lfareh) - Lagzir, Munoz. A disposizione: Bufano, Callegari, Serio, Maresca, Gasti. All: Cavallaro.

Arbitro: Dasso di Genova

Assistenti: Serusi di Oristano e Spizuoco di Cagliari.

Marcatori: 59' Maniero.

Ammoniti: 24' Guifo Bogne, 30' Bitonto, 36' Bezzon, 95' D'Agostino.

Espulsi: 65' Guifo Bogne.

Recupero: 1' pt, 6' st.

Spettatori paganti: 124 biglietti venduti (di cui 66 settore locali e 58 ospiti).