Biagio Zurlo eletto per la terza volta consigliere federale nazionale. In consiglio anche Rosario Africano presidente del Comitato Campano.

Che la Boxe Vesuviana fosse una fucina di talenti e di campioni che si sono distinti ad Olimpiadi Mondiali e ai Campionati Europei, sia a livello dilettantistico che professionistico, è un dato di fatto. Ma, alla XXXIX Assemblea Nazionale Elettiva sono stati addirittura 2 i Consiglieri Federali eletti per il quadriennio Olimpico 2024-2028.

Nel salone delle Assemblee dell’Hotel Hilton di Fiumicino il presidente del Comitato Regionale Rosario Africano è stato eletto in quota società, mentre Biagio Zurlo eletto in quota tecnici per la terza volta, dopo i quadrienni 2016-2020 e 2020-2024.

Dopo la proclamazione, e dopo le dovute congratulazioni con gli altri componenti della nuova governance federale, il presidente Africano non sta nella pelle. “Da quando il mio compianto papà mi fece conoscere il Maestro Lucio Zurlo, ho iniziato ad appassionarmi a questa disciplina diventando il presidente della Boxe Vesuviana per 16 anni e presidente del Comitato Regionale per 8. La mia candidatura è stato un atto dovuto verso le società della regione e del resto d’Italia, che hanno frequentato l’Hotel Vittoria dal 2015 per l’Organizzazione della Woman Boxing League, spronandomi a rappresentarle a livello Nazionale”.

Più pacato, ma soddisfatto per non dire fiero, il Maestro Biagio Zurlo al suo terzo mandato Federale. “Riconfermarsi non è mai facile figurarsi essere eletto per la terza volta; in questi primi due mandati sono stato sempre disponibile e prepositivo alle proposte e richieste che mi arrivavano da tutti i tecnici del territorio nazionale e, come ho dichiarato anche nel mio breve intervento in Assemblea, l’ho fatto sempre con la passione che ho verso questo meraviglioso sport. Adesso mi aspettano nuove sfide da affrontare con determinazione, cuore e test”.

Buon Lavoro ed in bocca al lupo Rosario e Biagio.