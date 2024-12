A cura della Redazione

La Fiamma di Torre Annunziata, nella cornice di un PalaPittoni in festa, regola in tre set la compagine Elisa Volley Pomigliano. Conquistando così una vittoria importante.

Questo il pensiero di coach Salerno: “È stata una prestazione fatta come l’avevamo preparata e come volevamo giocarla. Non mi voglio nascondere ma è anche vero che dalla seconda giornata in poi abbiamo dovuto far fronte a delle assenze. Sono molto soddisfatta. Adesso speriamo di ritrovare la giusta continuità, cosa che ci aiuterebbe tantissimo. In primis per la crescita delle ragazze, poi perché è un gruppo coeso, che si merita tutto questo”.