La CoGe Vesuvio Oplonti continua a scalare la classifica di serie B1. Con il successo per tre a zero ai danni della Zero5 Castellana Grotte, la formazione allenata da coach Ciro Alminni si è insediata al sesto posto in classifica.

In questa decima giornata è arrivato il quinto successo casalingo, punti pesanti ai quali si vanno a sommare quelli strappati ad Arzano e Crotone. La zona retrocessione è a cinque punti e la griglia play off è distante quattro punti, considerazioni che spingono a sognare qualcosina in più oltre la prima storica salvezza in B1.

IL PUNTEGGIO 25-15, 25-21,25-20 Avvio di partita da manuale per Lanari e compagne che dopo cinque minuti di gara fanno registrare il primo parziale di 7 a 0. Laura Biscardi in battuta e Giada Biscardi in attacco creano la prima forbice tra le due squadre. Castellana appare stordita e il vantaggio arriva fino al +11. Sul punteggio di 15 a 4 la rimonta appare cosa troppo difficile per le ospiti costrette a subire un +10 in chiusura di primo set.

Il secondo spicchio di gara si apre con Castellana avanti tre a zero. Cantaluppi fa sentire i suoi colpi e la formazione di coach Ciliberti riesce a portarsi avanti 10 a 4. Sul 15 a 10 per le ospiti si consuma il momento chiave della partita. Elena Bortolot si veste da maga per mettere a terra l’undicesimo punto. Muro vincente di Sara Gervasi su Corradetti. Marianna Vujko trova un ace in battuta. Time out Castellana che non cambia l’inerzia del match. La Vesuvio Oplonti rientra in partita grazie ad un muro di Elena Bortolot. 14-15 il punteggio con Cantaluppi che prova a scuotere le compagne firmando il sedicesimo punto. Sara Gervasi accelera e trova il 15esimo punto e Cantaluppi schiaccia male consentendo alle padrone di casa di firmare il 16 pari. Gara punto a punto fino al 19 pari. Giada Biscardi trova un mani fuori, attacco fuori di Corradetti e le tigri arancio-blu riprendono il pallino del gioco chiudendo il parziale sul 25 a 21.

Terzo set con le padrone di casa sempre avanti. 8-7, 15-13, 21-17 i parziali che testimoniano la capacità della squadra allenata da coach Alminni di tenere il ritmo partita. Castellana è costretta a cedere l’intera posta in palio dopo quattro partite terminate sempre al tie-break.

IL POST-PARTITA Dopo quattro vittorie consecutive, nelle parole del presidente Angelo Cirillo l’analisi di questo importante momento: “Atteggiamento e programmi non cambiano. Dobbiamo giocare al massimo ogni partita. In casa abbiamo ottenuto cinque vittorie su sei partite giocate, significa che in casa sappiamo cosa fare”.

Sabato prossimo la trasferta più difficile, quella in casa della capolista Fasano: “E’ una super-corazzata – ha commentato il presidente Cirillo – anche ad Arzano ha dimostrato che è un gradino al di sopra di tutti. E’ una sfida stimolante e sono convinto che andremo a giocare al massimo la partita. Le vittorie aiutano sempre e ci permettono di affrontare con maggiore energia il lavoro importante che stiamo facendo e che dobbiamo continuare a fare per favorire il processo di crescita del nostro progetto sportivo. L’invito che faccio a tutti è di stare sempre vicini alla squadra che sta dimostrando di meritare calore e applausi”.

A Laura Biscardi il riconoscimento di migliore giocatrice dell’incontro. Sono stati gli imprenditori Francesco Varnelli, ristorante Varnelli, e Nicoletta Vitiello, Enel Power Tris, a consegnare nelle mani della forte giocatrice calabrese i premi come migliore atleta di giornata. Riconoscimenti che premiano gli sforzi della opposta oplontina che sabato ritroverà la sua ex-squadra, la Pantaleo Podio Fasano corazzata che nelle prime dieci uscite di campionato ha raccolto ben nove successi.