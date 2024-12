A cura della Redazione

La prossima partita di campionato tra Cynthialbalonga e Savoia sarà disputata a porte chiuse al campo "Pavona" di Albano Laziale.

Non avendo il suo campo principale a disposizione, la società ospitante ha indicato il campo "Pavona" che non è fornito della certificazione di agibilità aggiornata per poter ospitare i tifosi, sia quelli della squadra di casa che quelli della squadra in trasferta.

Non c'è, quindi, alcuna misura restrittiva da parte delle autorità per i tifosi del Savoia, ma la decisione delle porte chiuse deriva esclusivamente dall'assenza di una struttura adeguata. Anche nelle gare precedenti la società Cynthialbalonga ha disputato le partite interne con le stesse modalità.