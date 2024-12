A cura della Redazione

Al termine di un anno fatto di successi e vittorie, ma anche di sconfitte e qualche delusione, il team della Boxe Vesuviana di Torre Annunziata, capeggiato da Gaetano Nespro, Salvatore Annunziata e Pasquale Perna, organizza una manifestazione pugilistica presso la palestra di via Parini.

Saranno impegnati una parte degli atleti della Boxe Vesuviana, come ci dice al telefono il Maestro Lucio Zurlo che continua ad essere il punto di riferimento per chi frequenta la palestra.

“Al termine di un’annata sportiva, sarà bello poter fare una riunione pugilistica con i nuovi ragazzi della palestra - afferma -. Dovrà essere una sorta di festa natalizia per chi combatterà ma anche per chi non lo farà e verrà solo a tifare per i propri compagni di palestra. Alla manifestazione saranno presenti e premiati sia il neo campione italiano Michele Baldassi, titolare della squadra azzurra, sia la campionessa del mondo Irma Testa che proprio dalla Boxe Vesuviana sta preparando la nuova stagione agonistica dopo la delusione Olimpica di Parigi.

Ingresso gratuito e spettacolo pugilistico assicurato.