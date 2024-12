A cura della Redazione

La Fiamma Torrese di Torre Annunziata corsara in casa di Belenergia Cicciano.

La squadra di coach Adelaide Salerno chiude i giochi sul 3-1, al termine di una partita che ha visto le oplontine dover fare i conti con la sfortuna: infortunati i due liberi, si è adattata nel ruolo l’attaccante Carmela Napoli, giovane cresciuta nell’Academy.

Queste le parole dell’allenatrice nel dopo-gara: “Nonostante la fortuna, ultimamente, non sta dalla nostra parte, sorridiamo e va benissimo così. Non guardiamo la classifica, ma la crescita della squadra, in particolare modo delle giovani. Siamo soddisfatti e ci auguriamo un 2025 più fortunato, continuando ad allenarci con il sorriso”.