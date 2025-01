A cura della Redazione

L’arbitro Marco Guida arbitrerà il derby della Capitale Roma-Lazio, in programma domenica alle 20,45 allo stadio Olimpico.

Attraverso un comunicato ufficiale l'AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso note le designazioni per la 19esima giornata di Serie A. A coadiuvare Guida, della sezione di Torre Annunziata, saranno gli assistenti Alassio e Rossi C. mentre il quarto uomo sarà Pairetto della sezione di Nichelino. Al VAR ci sarà Mazzoleni che avrà come assistente Pezzuto.

Marco Guida in questo Campionato di Serie A ha arbitarto otto gare, tra cui Juventus-Roma del 1° settembre 2024 terminata 0-0; Inter-Juventus (27 ottobre 2024) finita 4-4, e Roma-Atlanta (0-2) del 2 dicembre scorso. Inoltre, il 23 novembre 2024 ha arbitrato l'incontro di serie B Carrarese-Pisa, terminato 3-1.