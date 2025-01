A cura della Redazione

La Fiamma di Torre Annunziata apre il nuovo anno con una grande vittoria: 3-0 netto in casa di Volley Volla.

Queste le dichiarazioni di coach Salerno: “Sono soddisfatta, tutte le ragazze chiamate in causa si sono fatte trovare pronte. La squadra cresce ogni giorno di più e questa settimana continueremo a lavorare nel migliore dei modi per farci trovare pronte. Nel prossimo week-end saremo attese da un impegno al PalaPittoni ed invito tutti a seguirci per supportare il nostro team”