A cura della Redazione

Un’altra battuta di arresto del Savoia, che perde in casa con il Gelbison per 1-0.

Intanto la società pubblica sulla sua pagina Facebook un post: “Vista la prestazione del secondo tempo contro la Gelbison, la società ha deciso di non concedere la giornata di riposo per lunedì 13 gennaio e di convocare la squadra per una riunione tra società, calciatori e staff, e a seguire per un allenamento congiunto con la formazione Juniores nazionale al campo Vesuvio alle ore 14,30. La società ha deciso altresì che l’allenamento è aperto ai tifosi”.

I tifosi, da par loro, danno la colpa degli ultimi risultati negativi in parte alla società e alla squadra, e in parte alla mancata disponibiltà dello stadio Giraud che costringe il Savoia a giocare sempre in trasferta.