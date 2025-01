L’inizio del nuovo anno non sembra aver cambiato il rendimento del Basketorre, che continua ad avere difficoltà nel trovare risultati positivi nel campionato Divisione Regionale 2. La stagione 2024/2025 non è iniziata nel migliore dei modi e il futuro prossimo non sembra, per il momento, roseo. Poche vittorie, ma tante occasioni sfuggite: per diverse partite, i biancocelesti sembravano proiettati verso la vittoria, per poi vedersela sottratta nei minuti finali. Il dicembre della squadra torrese auspicava ad un ripresa: 3 vittorie e buone prestazioni, tuttavia a gennaio si è tornati alla realtà, collezionando ben 3 sconfitte consecutive.

Il 2024 si è infatti concluso prima con la vittoria in trasferta durante l’11ª giornata su Sorrento, grazie ad un’eccellente prova di forza dei torresi, prevalsi sui padroni di casa per 56-65, e poi con il successo interno su Capri, in occasione della 12ª giornata di campionato. Il match, caratterizzato da un tira e molla costante, sembrava chiuso dai torresi e poi riaperto dagli isolani diverse volte, prima della resa definitiva di quest’ultimi nelle azioni finali. In opposizione all’ottima chiusura dell’anno solare, gennaio non ha sicuramente sorriso al Basketorre. Dure da accettare sono state le sconfitte contro Scafati, terminata ai supplementari in trasferta, contro Minori, al Palamarconi, e la più recente contro San Giorgio, persa sabato 11 gennaio fuori casa.

Per i tifosi neutrali la partita contro Scafati sembrava provenire da un teatro: numerosi cambi al comando, azioni memorabili e il bisogno di un tempo supplementare. 90-77 è un risultato un pò beffardo: i torresi hanno combattuto per tutto il match, ma nelle ultime frazioni, a causa di stanchezza e numero di falli, sono stati costretti ad arrendersi. L’8 gennaio poi il Basketorre ha collezionato un’altra sconfitta contro Minori: i torresi non hanno saputo difendere il proprio parquet di casa, facendosi sfuggire la partita per appena 5 lunghezze, con il risultato di 57-62. Lo scorso weekend è arrivata l’ultima sconfitta per il Basketorre, che ancora una volta ha perso per un nulla. San Giorgio ha infatti vinto per appena 57-55: un’altra partita condotta per buona parte del tempo, poi persa per disattenzioni nel secondo tempo. I biancocelesti cercheranno di svoltare la propria stagione nei prossimi incontri, a partire da quello di domenica 19 contro Portici, al Palamarconi. Se il Basketorre vuole sperare di accedere ai playoff della Divisone Regionale 2, deve migliorare il proprio gioco, cercando di mantenere un livello di efficienza alto per tutta la durante dei match.

Momento di gloria dell ’ Under 19, ottenute altre due vittorie

Prosegue la cavalcata vincente dell’Under 19, finora ancora imbattuta. Il 2024 si è concluso nel migliore dei modi, con due vittorie: la prima, il 10 dicembre, rifilata ai danni di Vico Equense con il risultato di 70-45, la seconda ottenuta contro Torre del Greco con il risultato di 57-62. E’ la formazione migliore del Basketorre in questo momento e deve continuare a dimostrarlo per sognare in grande: le potenzialità ci sono, bisogna solo impegnarsi e conquistare i risultati.

Ottime prove dell ’ under 17, due vittorie e una sola sconfitta

Non sono da meno i ragazzi dell’Under 17. Nonostante le due sconfitte in campionato, iL loro percorso è tutto sommato positivo. Gli atleti, reduci da una stagione passata da imbattuti, puntano sicuramente a migliorare il loro risultato nella seconda parte del campionato: l’anno scorso, nonostante una prima fase impeccabile, i torresi, complici diversi infortuni, sono usciti quasi subito nei playoff. Senza dubbio quest’anno emerge la determinazione di voler fare meglio.

Aldo Bonzani