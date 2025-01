A cura della Redazione

L'impresa era nell'aria, a dimostrazione della grande crescita fisica e atletica dell'ancora diciasettenne talento di Torre Annunziata. Al Palacasali di Ancona, nella riunione nazionale Indoor, Daniele Orlando ha fatto fermare il cronometro a 21"44 nei 200 metri giungendo secondo alle spalle del nazionale assoluto Andrea Federici.

La prestazione proietta l’atleta, che frequenta il quarto anno dell’indirizzo sportivo del Liceo Pitagora-Croce di Torre Annunziata, verso i campionati nazionali di inizio febbraio come protagonista.

In contemporanea al Palavesuvio di Ponticelli andava in scena una riunione interregionale in cui hanno ottenuto buoni risultati altri giovani allievi del Liceo Pitagora-Croce.

Egregio tempo realizzato da Gennaro Di Palma 2° nei 60m ad ostacoli, con l'8"96 mancano appena 6 centesimi per ottenere il minimo per gli italiani under 18. Nella stessa gara per la categoria Juniores (barriere alte 1m) da registrare l'8"98 di Salvatore Fontana. Ancora gloria tra gli ostacoli con Serena Montuori, con una formidabile rimonta dopo una brutta partenza, per lei 8"24 vincitrice ad accoppiare il successo nella gara di salto in alto, asticella superata a 1,54.

A concludere le buone notizie dalle corse ad ostacoli i primati personali con relativi podi di Elisabetta Firmamento (10"06) e Sabrina Sorrentino (10"10). Soddisfazioni anche per gli esordienti: bravo Denis Lanuti, 4° nel salto in alto con 1,50, Rebecca Panariello, 5^ nel salto in lungo con 4,06, Matteo Commesso 3° nel triplo con 8, 54 e Gian Luca Viola, 3° nella 3km di marcia con 19'42"64.

Prossimo appuntamento con gare fuori regione: ad Ancona per il meeting nazionale di prove multiple e a Rieti per i regionali open. Obiettivo il conseguimento degli standard entry per i prossimi campionati nazionali.

(nella foto, Daniele Orlando)