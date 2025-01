A cura della Redazione

Il Savoia batte 3-0 il Sassari Latte Dolce e ottiene la seconda vittoria di fila in questo campionato, per la prima volta. E’ il giorno degli inediti al “Papa” di Cardito, dove è la prima volta anche per i gol segnati da Iaccarino e Borrelli, tra l’altro al debutto proprio come il portiere Pellino.

Non c’è partita, il Savoia fin dalle prime battute dimostra di essere in giornata e non concede nulla al Sassari Latte Dolce che arriva a Cardito con il miglior attacco del girone. La corazzata difensiva davanti a Pellino composta da Celli, Giglio e Guifo Bogne non concede nulla agli avversari, però e i sardi rientrano a bocca asciutta.

Così, al 27’ i bianchi sbloccano il match con Iaccarino che ribadisce in rete dopo un miracolo di Marano su Maniero.

In un quarto d’ora il Savoia chiude i giochi, perché al 30’ è Borrelli a trasformare in rete una giocata di Maniero in area. L’esperto attaccante oplontino, poi, si toglie la soddisfazione del gol personale con un preciso rasoterra nel recupero del primo tempo.

Nella ripresa il Savoia contiene gli avversari, non concede quasi nulla se non un’occasione a Odianose, che non la sfrutta, ad inizio ripresa. I bianchi vanno anche vicini alla quarta rete, ma Borrelli è sfortunato perché impatta da pochi passi colpendo la parte inferiore della traversa.

Finisce 3-0 e, a proposito di prime volte, i bianchi non avevano mai vinto con 3 gol di scarto in questo campionato. Domenica prossima impegno a Guidonia per consolidare l’ottimo momento di forma dopo la vittoria ottenuta nonostante le assenze dello squalificato Bitonto e dell’infortunato Sellaf.

IL TABELLINO

Savoia (3-5-2): Pellino '05 - Celli, Giglio (78' Russo), Guifo Bogne - Schiavi, La Monica (69' Quirino '04), Bezzon (61' Orta), Borrelli '06, Iaccarino '04 - Negro (81' Messina), Maniero (64' Ryan Luka). A disposizione: D'Agostino, Pellegrini '06, Del Mondo '05, Fiasco '05. All. Fabiano.

Sassari Latte Dolce (4-2-3-1): Marano '04 - Sanna '06 (77' Barracca '05), Cabeccia, Pinna, Mudadu '06 - Corcione, Orlando (59' Tesio) - Loru (53' Ferndandes), Sorgente, Kone (82' Pulina '04)- Odianose (85' Muscas '05). A disposizione: Panai '04, Ruggiu '06, Pilo '05, Di Paolo. All. Setti.

Arbitro: Scicolone di San Donà di Piave.

Assistenti: Casale di Formia e Martino di Cassino.

Marcatori: 27' Iaccarino, 30' Borrelli, 45'+2' Maniero.

Ammoniti: 64' Maniero, 92' Sorgente.

Recupero: 2' pt, 4' st.

Spettatori paganti: 84 di cui 0 ospiti. Abbonati 167.