La squadra Fiamma Torrese di Torre Annnunziata, allenata dal coach Salerno, ha la meglio sulle avversarie del Pastena Volley, vincendo 3-2, dopo un match davvero combattutissimo ed emozionante.

L’allenatrice del team oplontino si è così espressa ai canali ufficiali del Club: “Abbiamo vinto il primo set ai vantaggi, nel secondo abbiamo ceduto. Il terzo lo abbiamo vinto nettamente mentre il quarto è stato contraddistinto da un nostro calo mentale e hanno avuto la meglio loro. Nel tie-break non c’è stata storia: le ragazze sono partite subito convinte e, quindi, è arrivata l’ennesima soddisfazione in casa Fiamma per la qualificazione alla finale di Coppa. Adesso testa al campionato. Voglio ringraziare il nostro grande pubblico, la nostra grande famiglia Fiamma. Oggi, grazie a loro, abbiamo avuto una marcia in più”.