A cura della Redazione

È fatta per Noah Okafor al Napoli. Lo svizzero, 24 anni, secondo quando si apprende dal sito Milano News, si trasferisce con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto da circa 25 milioni di euro.

Noah Okafor è un attaccante esterno perfetto per un 4-3-3- a tutta fascia con chiara propensione offensiva. Ha giocata da ala su entrambe le corsie, prediligendo quella destra per rientrare e tirare con il piede forte, il destro. Visto la sua fisicità ha giocato anche da attaccante centrale con il Salisburgo, cercando di leggere gli spazi andando in profondità.

Cresciuto nel settore giovanile del Basilea, nel 2020 passa al Salisburgo e nel 2023 al Milan per 14 milioni di euro, firmando un contratto di 5 anni.