A cura della Redazione

Il Savoia ritorna al successo battendo l'Anzio 4-1 con una doppietta di Maniero, un’autorete di Pompei e un rigore di Negro. Partita sbloccata in avvio grazie a un rigore concesso al Savoia dall'arbitro Mirri per un fallo di Pompei ai danni di Maniero: è proprio il capitano oplontino a segnare dal dischetto, facendo così 1-0 al 9'.

Al 28' Laribi prova a pareggiare con un diagonale da fuori area, ma Pellino blocca a terra. Al 36' Schiavi scambia con La Monica sulla fascia e crossa sul primo palo dove trova la deviazione di petto di Pompei che suo malgrado diventa autore di una clamorosa autorete siglando il 2-0 del Savoia. Poco prima della fine del primo tempo (44') il Savoia sorprende l'Anzio in ripartenza, ma Guifo Bogne colpisce di testa fuori tra lo stupore generale.

Nel secondo tempo il Savoia deve contenere la reazione dell'Anzio che prima ci prova con Valentini (48') che calcia di poco alto sulla traversa; poi al 53' con una ripartenza è sempre Valentini che si ritrova a tu per tu con Pellino, ma Russo effettua un grande recupero sradicando il pallone all’avversario ed esultando come alla realizzazione di un gol. Due minuti dopo, al 55', l'Anzio segna con Sirignano che colpisce di testa e fa 2-1 accorciando le distanze.

Il Savoia non ci sta e si riporta sopra di due reti: al 68' punizione battuta da Bezzon verso il secondo palo, Maniero effettua uno stacco imperioso e colpisce di testa segnando il gol del 3-1. Il Savoia va vicino ancora alla rete al 71' con La Monica che calcia a colpo sicuro verso il secondo palo, ma Bencivenga con una scivolata sulla linea di porta devia in calcio d'angolo. Poco dopo (73') un altro tiro di La Monica viene murato e la sfera arriva a Del Mondo che lascia partire una conclusione spettacolare che costringe Perna al colpo di reni.

All'87' l'Anzio ci riprova con Bencivenga che colpisce di testa, ma trova Pellino che blocca il pallone con sicurezza. Negli ultimi attimi di gara Negro va in profondità e viene fermato fallosamente in area da Perna: l'arbitro espelle l'estremo difensore dell'Anzio e concede un altro rigore al Savoia che Negro trasforma per il 4-1 finale.

IL TABELLINO DELLA GARA

SAVOIA - ANZIO 4-1

Savoia (3-5-2): Pellino '04 - Bitonto '06, Giglio (46' Celli), Guifo Bogne - Russo (62' Del Mondo), La Monica, Lauria (66' Bezzon), Sellaf '05 (76' Borrelli C.), Schiavi - Negro, Maniero (81' Messina). A disposizione: Borrelli L., Pellegrini '06, Orta, Fiasco '05. All. Fabiano.

Anzio (3-5-2): Perna '05 - Buatti '05, Sirignano, Pompei (61' Bencivenga) - Bartolotta, Minocci '04 (61' Gennari), Laribi, Galati '05 (83' Fusco), Valentini '04 - Di Mino (96' Testagrossa), Fantauzzi '06 (76' Bartolocci). A disposizione: De Maio '05, Maini, Falconio '05, De Luca '07. All. Guida.

Arbitro: Mirri di Savona

Assistenti: Sadikaj di Mestre e El Hamdaoui di Novi Ligure.

Marcatori: 9' Maniero (rig.), 36' Pompei (autogol), 55' Sirignano, 68' Maniero, 96' Negro (rig.).

Ammoniti: 59' Guifo Bogne, 88' Bartolocci.

Espulsi: Perna.

Recupero: 1' pt, 5' st.

Spettatori: Paganti 88 più 167 abbonati.