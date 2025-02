A cura della Redazione

Prima della gara la consegna del premio Vesuvio Oplonti a Paolo Negri, amministratore delegato della società IrgenRe, proprietaria di Maximall Pompeii.

Anche se i punti in classifica dicono il contrario, a volte una vittoria al tie-break può valere anche più di due punti. Il successo della CoGe Vesuvio Oplonti sulla Enodoro Marsala è stato molto più di un risultato positivo per le atlete di coach Ciro Alminni. Nella quindicesima giornata del campionato di serie B1 femminile, nella palestra Catello Scala è arrivata la conferma che all’ombra del Vesuvio tutte le “grandi” di questo campionato hanno difficoltà ad uscire indenni dal confronto con le oplontine. Dopo Pomezia e Bisceglie, è toccato al Marsala di coach Giangrossi cedere il passo alle tigri arancio-blu. Partita spettacolare, durata più di due ore e mezzo, accompagnata dal tifo incessante del pubblico giovane e giovanissimo presente intorno al rettangolo di gioco.

IL PUNTEGGIO: 25-21, 14-25, 25-27, 25-21, 15-7 Nel primo spicchio di gara Marsala ha concesso qualche errore di troppo in battuta e le padrone di casa hanno approfittato dei passaggi a vuoto per registrare meglio l’assetto di squadra. La sfida, iniziata punto a punto, si consuma fino al 19 pari. E’ in questa fase che Marsala incappa in un black out e le tigri oplontine trovano una super Mazzoni.

Errore in attacco di Marsala; muro e poi schiacciata di Mazzoni; sul 21-19 time out di Giangrossi; al rientro ace di Gervasi; attacco out di Marsala; muro mostruoso di Mazzoni. La forbice di cinque punti si riduce a quattro nello score finale. Nel secondo set la reazione della formazione siciliana è dirompente. Sul 14-7 per le ospiti coach Alminni prova a porre rimedio, dentro De Caprio per Giada Biscardi ma Marsala allunga ancora grazie ad una buona copertura a muro sugli attacchi di Gervasi e ad una serie di mani-fuori. L’avvio del terzo parziale è in equilibrio, con Giada Biscardi protagonista di più attacchi vincenti.

Nel turno di battuta di Elena Bortolot si consuma il primo allungo delle padrone di casa, lucide nelle conclusioni di Sara Gervasi e Laura Biscardi, puntuali nelle chiusure a muro. Dall’altra parte si rivedono, invece, errori in attacco, con troppe palle out. Sul 14-9 time out per Giangrossi che risidegna la squadra riuscendo a spingerla fino al 17 pari. Coach Alminni tira via Gervasi per fare posto a Rendina. Il 18esimo e il 19esimo punto portano la firma di Marianna Vujko. Marsala non ci sta e continua a rintuzzare.

Un muro di Sara Gervasi porta il punteggio sul 20 pari. Un’invezione di Elena Bortolot sotto rete blocca il punteggio sul 21 pari ed una sassata di Sara Gervasi è il 22 a 21. Il 23esimo punto è ancora del “vulcano Gervasi” che con due mani mette palla a terra. Il 23 pari è firmato da Varaldo. Sul 23 pari, dopo due recuperi miracolosi, Giada Biscardi scaglia la palla sulla rete. Il primo set point di Marsala lo annulla capitan Lanari con un recupero da manuale su Varaldo. Giada serve Laura Biscardi che trova un mani-fuori della stessa Varaldo che si rifà poco dopo mettendo a referto il 25esimo punto. Domiziana Mazzoni annulla il secondo set-point di Marsala con un primo tempo strettissimo. Al terzo set-point Marsala trova il punto con un errore in attacco di Giada Biscardi. L’inizio di quarto set è di marca ospite.

Sul vantaggio di 11 a 7 Marsala si disunisce. Sul turno di battuta di Sara Gervasi le ricezioni sono da incubo e “le sorelle terribili”, Laura e Giada Biscardi, confezionano un break di cinque punti che porta le padrone di casa avanti 12 a 11. Si gioca di nuovo punto a punto, l’incitamento del pubblico continua a salire e c’è spazio anche per due cartellini all’indirizzo di Varaldo e Gervasi. Sul 18 pari un muro di Mazzoni e poi uno di Gervasi su Varaldo certificano il calo delle ospiti. Sul 20 a 18 Giangrossi richiama le sue atlete. Domiziana Mazzoni firma il +3. Dopo due punti di Marsala è Sara Gervasi ad entrare a referto con due schiacciate che si traducono in altrettanti punti.

Un recupero-show di capitan Lanari è il preludio alla conclusione di Laura Biscardi che fissa il punteggio sul 24 a 20. Un punto di Marsala e poi è ancora Laura Biscardi a scheggiare il campo. Il due a due è una iniezione di energia per le tigri arancio-blu che nel tie-break danno spettacolo giungendo al cambio campo sull’otto a uno. L’ace con cui Laura Biscardi chiude la partita è la riprova della carica su cui potevano ancora contare le atlete di coach Alminni e lo sbandamento della truppa di coach Giangrossi. Oltre il risultato, quella tra Co Ge Vesuvio Oplonti ed Enodoro Marsala si candida ad essere una delle gare più belle viste nella palestra Catello Scala.

IL PREMIO VESUVIO OPLONTI - Il presidente Angelo Cirillo, la presidentessa Rosanna Farella e l’assessore allo sport della città di Torre Annunziata, Carmela Nappo, hanno consegnato a Paolo Negri, Ceo di Irgenre, protagonista della realizzazione della struttura commerciale Maximall Pompeii, il Premio Vesuvio Oplonti. Il riconoscimento, istituito dalla società oplontina per mettere in luce donne e uomini che nelle professioni, nello sport e nella cultura danno lustro al territorio vesuviano, è stato consegnato prima della gara. Ad Oplonti ha preso forma anche un gemellaggio sportivo tra le realtà di Boscotrecase e Montecorvino Rovella con le giovanissime atlete delle selezioni under 13 e under 14 che prima della gara di serie B1 si sono cimentate in una gara amichevole.