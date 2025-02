A cura della Redazione

Dopo la rissa in campo tra i giocatori dell’Under 17 di Savoia e Santa Maria la Carità, partita disputata sul terreno di gioco dello stadio Vittorio Pozzo di Boscoreale, la società Savoia 1908, dietro la richiesta del presidente dell’Academy Savoia, avv. Lucio D’Avino, ha deciso che “tutti i ragazzi che fanno parte della rosa Under 17 saranno impegnati nell’opera di pulizia delle spiagge della Salera e di Rovigliano a Torre Annunziata, per dare un esempio a quelli che sono i gesti che la società richiede ai suoi tesserati”.

Poi il monito a tutti i giovani calciatori coinvolti nel grave episodio: “Non entriamo nello specifico delle motivazioni o altro. Il Savoia e il Santa Maria la Carità sono due società amiche e non ci interessa alcuna polemica - conclude il comunicato - . Ci interessa, invece, che i nostri giovani, attraverso un gesto dimostrativo, capiscano quanto siano fortunati a giocare a calcio e comprendano l'opportunità che hanno per il loro futuro”.