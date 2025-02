A cura della Redazione

Sabato 22 febbraio si è svolto l’evento di sport da combattimento, Fight for Naples, tra cui la boxe, più atteso dell’anno. Abbiamo assistito a match spettacolari, con combattenti determinati a dare il massimo sul ring, regalando emozioni e adrenalina.

L’evento ha visto sfide intense in diverse categorie, con atleti emergenti e nomi affermati che si sono dati battaglia nel pieno rispetto dello sport e della disciplina.

L’organizzazione ha lavorato per offrire un’esperienza coinvolgente sia per gli spettatori che per chi ha seguito l’evento online.

Per l’Ause Sporting Club di Torre Annunziata del dott. Mario Veneruso hanno partecipato Francesco Mazzoccoli, vice campione italiano, e Salvatore Capasso. Entrambi hanno disputato incontri spettacolari portando due medaglie d’oro a Torre Annunziata.

“Non è la prima volta che partecipiamo ad eventi di questo calibro – ha affermato Veneruso, fondatore e titolare dell’AUSE Sporting Club -. Oltre a sabato, ieri hanno combattuto anche Alfonso Corrado e Vincenzo Gallo, portando lustro alla nostra società e alla città. Abbiamo una scuderia di circa 30 pugili di cui tre donne, i nostri atleti si allenano tutti i giorni con impegno, dedizione, e sacrificio, cercando di dare il massimo sia nello studio che nello sport. Meritano, pertanto, di partecipare ad eventi prestigiosi e cercherò sempre il modo di premiarli”.