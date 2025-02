A cura della Redazione

Infortunio per Frank Anguissa, con un nuovo ko nello scacchiere del Napoli a pochi giorni dalla sfida al vetrice con l'Inter al 'Maradona'.

Il centrocampista camerunense è entrato in campo nella ripresa nel match contro il Como e nel finale della partita ha accusato un problema muscolare, confermato dagli esami clinici. "Nel finale del match col Como - fa sapere il Napoli - Anguissa ha accusato un risentimento muscolare".

Il calciatore azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra. Anguissa ha già iniziato l'iter

Al 29enne centrocampista è capitato quindi un infortunio muscolare simile a quello accusato da Spinazzola, per lui la previsione è di tre o quattro settimane di fermo. Anguissa si aggiunge ai già infortunati Neres e Mazzocchi per il Napoli che domenica invece dovrebbe recuperare in campo Olivera.