A cura della Redazione

L’AUSE Sporting Club di Torre Annunziata organizza il 1° Trofeo AUSE. L’evento si svolgerà domenica 2 marzo alle ore 16,00 presso l’Istituto Guglielmo Marconi, dove combatteranno 8 atleti oplontini e 2 di Cusano Mutri della Mutria Boxe, succursale dell’AUSE Sporting Club.

Gli atleti gareggeranno contro avversari provenienti da tutta la Campani e gli incontri saranno trasmessi anche in diretta sul canale YouTube della struttura.

Il dott. Mario Veneruso, titolare e fondatore del centro sportivo, ci dice: “Ho organizzato questo evento per premiare i nostri ragazzi che, tra studio e lavoro, trovano anche il tempo di allenarsi in modo agonistico facendo enormi sacrifici. Ci saranno anche esibizioni dei più piccoli che si preparano per i criterium giovanili di boxe e anche esibizioni di Ginnastica Artistica.

La nostra struttura è polivalente – prosegue Veneruso -. Abbiamo una sala pesi con attrezzi technogym di ultima generazione, corsi fitness, pilates, funzionale, tabata, latin fitness, ginnastica artistica, danza aerea, boxe bambini, boxe amatoriale, boxe agonistica. Inoltre tutti i nostri iscritti sono seguiti da professionisti, quali un nutrizionista, una massaggiatrice, un chinesiologo e un fisioterapista. Un vero tempio dello sport e del benessere, un fiore all’occhiello per Torre Annunziata”.