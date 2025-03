A cura della Redazione

La Youth Cup “Fattorie Donna Giulia” giunge alla sua quarta edizione con grandi novità e un respiro sempre più internazionale.

L’evento sarà presentato ufficialmente mercoledì 26 marzo 2025, alle ore 11:00, presso lo Yacht Club - Marina di Stabia, in Corso Alcide De Gasperi n. 313, Castellammare di Stabia. La competizione, riservata alla categoria Under 15 (Leva 2010), si svolgerà nei giorni 24, 25, 26 e 27 aprile 2025 su sei campi da gioco situati nei comuni di Casola di Napoli, Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte e Pompei.

Rispetto alla scorsa edizione, il torneo vedrà un significativo incremento di squadre partecipanti, passando da 24 a 32 formazioni, con club provenienti da tre continenti: America, Asia ed Europa. Tra le grandi novità di questa edizione, la partecipazione di squadre extraeuropee di spicco come Flamengo (Brasile), Chicago Fire (USA) e Kairat (Kazakistan), che si aggiungono ai club europei per rendere la competizione ancora più prestigiosa e competitiva.

La manifestazione sarà anche l’occasione per presentare la convenzione, rinnovata per il secondo anno consecutivo, tra la Virtus Junior Stabia Fr. e l’I.P.S.S.E.O.A. “Raffaele Viviani” di Castellammare di Stabia, che consentirà agli studenti dell’istituto di arricchire la propria formazione attraverso esperienze pratiche in un contesto lavorativo.

Si rinnova anche un’importante iniziativa di prevenzione cardiologica che sarà promossa durante il torneo grazie alla collaborazione con il centro polispecialistico Me.Di. Mediterranea Diagnostica, un’eccellenza del territorio.

Chi interverrà alla cerimonia inaugurale

Alla cerimonia inaugurale interverranno: la proprietà di Marina di Stabia; il fiduciario CONI Campania, Claudio Fusaro; i sindaci Tommaso Naclerio (Agerola), Alfredo Rosalba (Casola di Napoli), Luigi Vicinanza (Castellammare di Stabia), Aniello D’Auria (Gragnano), Anna Amendola (Lettere), Francesco Somma (Pimonte), Carmine Lo Sapio (Pompei); il Dr. Giovanni De Cesare del centro polispecialistico Me.Di. Mediterranea Diagnostica; il referente scolastico dell’I.P.S.S.E.O.A. “Raffaele Viviani”; il vicepresidente della Virtus Junior Stabia Fr., Francesco Santoro; l’amministratore delegato di Fattorie Donna Giulia, Marco Saraceno; il presidente del Comitato Regionale Campania FIGC LND, Carmine Zigarelli.

Testimonial d’eccezione saranno Antonio Mirante e Fabio Quagliarella, già ambasciatore della terza edizione del torneo, affiancati dai due ospiti d’onore dell’evento Antonio Careca e Alemao.

La Youth Cup “Fattorie Donna Giulia” nasce nella stagione sportiva 2021-2022 dalla collaborazione tra la SSD S.R.L. Virtus Junior Stabia FR e l’azienda lucana Fattorie Donna Giulia, con l’obiettivo di promuovere i valori dello sport, incentivare il turismo sportivo e valorizzare il patrimonio culturale ed enogastronomico del territorio. Un traguardo ampiamente raggiunto nelle precedenti edizioni, che hanno visto la partecipazione di centinaia di giovani atleti e il coinvolgimento di numerose attività locali.

Le squadre vincitrici delle edizioni passate

Nelle edizioni passate, il torneo è stato vinto da Paganese Calcio 1926 S.r.l., U.S. Sassuolo Calcio e Manchester City, attirando l’attenzione di migliaia di spettatori in presenza e online. L’edizione 2025 si prospetta come la più emozionante e spettacolare di sempre, con un livello di competizione ancora più elevato e un’attenzione sempre maggiore verso i giovani talenti del calcio internazionale grazie alla partecipazione delle seguenti compagini.

Le squadre professionistiche

Benevento, Bologna, Brommapojkarna, Chicago Fire, Fiorentina, Flamengo, Iberia, Oldenburg, Juve Stabia, Juventus, Lidingo, Manchester City, Napoli, Paris Saint Germain, Kairat, Saka, Salernitana, Sassuolo, Sorrento.

Le squadre dilettantistiche

Blue Devils, Cantera Ortese, Emanuele Troise, Lodigiani, Materdei, Nocera Soccer, Nuova Alba, Pompei, Rappresentativa LND Campania, Real Casarea, Real Puteoli, Savoia, Virtus Stabia.