A cura della Redazione

La Polisportiva Torretta di Boscotrecase ha raggiunto un traguardo significativo nel campionato di Serie C2 Girone B di futsal, calcio a 5, assicurandosi la permanenza nella categoria con due giornate di anticipo.

Questo risultato assume un valore ancora maggiore considerando che si tratta del primo anno della squadra in questa divisione. Attualmente, la squadra occupa la nona posizione in classifica con 17 punti, frutto di 5 vittorie, 2 pareggi.

Il vicepresidente Antonio Federico ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto: "È stata una salvezza meritata per tutti gli sforzi che la società e i giocatori dentro e fuori dal campo hanno compiuto. Una realtà che, con forza economica quasi inesistente, ha dato filo da torcere anche alle società più blasonate. Ci stiamo facendo conoscere nel mondo del futsal e vogliamo continuare a farlo. Il prossimo anno alzeremo ancor di più l'asticella, provando a fare qualcosa di ancora più speciale. Ringrazio l'amministrazione comunale che ha aiutato tutta la Polisportiva nel potersi allenare con serenità e tranquillità nella struttura che ci hanno concesso. Grazie anche al Presidente, il sacerdote della SS Addolorata, tutto lo staff, il mister Aquino e tutti i giocatori che ogni sabato hanno lottato sempre per questa maglia senza mai arrendersi".

Poi il vicepresidente lancia un appello: "Per continuare a crescere e affrontare nuove sfide, la Polisportiva Torretta lancia un appello a tutte le aziende e alle persone che desiderano supportare questa realtà sportiva. Ogni contributo, sia esso economico o materiale, sarà fondamentale per garantire ai nostri atleti le risorse necessarie per competere al meglio nel prossimo campionato. Invitiamo gli interessati a contattarci attraverso i nostri canali ufficiali per discutere le modalità di collaborazione. Con l'entusiasmo e la determinazione che ci contraddistinguono, diamo appuntamento a tutti i nostri tifosi e sostenitori alla prossima stagione 2025/2026. Siamo pronti a lavorare sodo durante l'estate per prepararci al meglio e affrontare nuove sfide con l'obiettivo di migliorare ulteriormente i nostri risultati. Continuate a seguirci e a sostenerci: insieme possiamo raggiungere traguardi sempre più ambiziosi".