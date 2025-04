A cura della Redazione

Il Savoia fa un altro piccolo passo avanti, pareggiando sul difficile campo di Quarto contro la Puteolana (0-0) senza l’apporto dei suoi tifosi, ai quali è stata vietata la trasferta.

Partita senza grandi emozioni. E’ il Savoia, però, ad andare più vicino al gol con un tiro di Giglio che, al 79’ del secondo tempo, colpisce la base del palo .

Rimane invariata la distanza dei Bianchi dalla Paganese (- 3), quinto posto in classifica che non è andata oltre il pareggio in casa (1-1) contro il Gelbison. La conquista del quinto posto permetterebbe al Savoia di disputare i play off per la promozione in serie C. (Foto Vista)

