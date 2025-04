A cura della Redazione

Fine settimana intenso per l’AUSE Sporting Club di Torre Annunziata del dott. Mario Veneruso.

Si comincia il venerdì con uno stage di pilates e di riabilitazione sportiva all’interno della struttura di via Vesuvio 59, dove istruttori, fisioterapisti e ortopedici hanno discusso a lungo per adottare nuove tecniche ed esercizi posturali per favorire la riabilitazione della clientela.

Per la parte agonistica di pugilato, Vincenzo Gallo, pugile di categoria 44 kg under 15, partecipa presso la scuola di Polizia di Caserta al ritiro della Nazionale Italiana, guidata dall’ex campione olimpico e mondiale, il maestro Patrizio Oliva, che in questi tre giorni si è complimentato con il pugile oplontino per la sua bravura.

Sabato 5 aprile invece, gli atleti dell’AUSE Sporting Club hanno partecipato a Cusano Mutri (BN) al I Trofeo Mutria, organizzato dalla sede secondaria dell’AUSE, Mutria Boxe del maestro Giuseppe D’Ambra.

Al torneo i gladiatori oplontini e cusanesi hanno portato a casa grandi successi, dando spettacolo a tutti i tifosi presenti, provenienti da tutta la Campania.

Tra questi abbiamo Irene De Felice, Gianluigi Cirillo, Gianluigi Mastrillo, Luigi Ferrandino e Matteo Guerra.

“Sono fiero dei miei giovani talenti - afferma Mario Veneruso - e ringrazio l’amministrazione comunale di Cusano Mutri per aver permesso questa fantastica manifestazione sportiva. E ancor più ringrazio il maestro Giuseppe D’Ambra per aver contribuito a creare questo splendido gemellaggio tra la città oplontina e il paese di Cusano Mutri. Non mi resta che complimentarmi con gli istruttori e gli atleti per il lavoro che stanno svolgendo”.