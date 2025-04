A cura della Redazione

Il Savoia, pareggiando per 1-1 in casa con il Sarrabus Ogliastra, perde una buona occasione per agganciare al quinto posto la Paganese, uscita sconfitta con la Sarnese 1926 per 1-0.

Ora sono 2 i punti di distacco tra le due squadre, quando mancano appena tre partite alla fine del Campionato.

Il Savoia dovrà giocare in casa (Stadio Papa di Cardito) con Terracina e Chyntiabalonga, mentre fuori casa a Sarno con la Sarnese.

LA PARTITA

Gli oplontini partono subito in quinta con due occasioni di Russo che ci prova dalla distanza. Poco dopo Negro viene trascinato a terra in area da Rossi ma per il direttore di gara è tutto regolare. Mentre nel primo tempo l'unica occasione nitida del COS Sarrabus Ogliastra è quella di Piredda al 43' che calcia da fuori area ma Pellino blocca senza problemi. Due minuti dopo (45') Iaccarino effettua un tiro cross sul secondo palo impensierendo Floris che respinge in angolo.

Nel secondo tempo il Savoia parte forte: al 46' Maniero prova ad aprire le marcature con un tiro dalla distanza che finisce di poco alto. Altra occasione al 50' degli oplontini con Guifo Bogne che, su un pallone carambolato sui propri piedi, si gira e calcia ma il pallone esce di pochissimo al lato.

Alla metà del secondo tempo (66') arriva il gol del COS Sarrabus Ogliastra: cross dalla destra che trova Calabrese con Pellino che respinge da pochi passi, ma sulla respinta si avventa Romano che in posizione dubbia ribadisce in rete, con momenti di attesa sulla regolarità del gol che hanno coinvolto anche l’assistente. Nel finale il Savoia si rimbocca le maniche e al 93' trova il gol dell'1-1 con Maniero che, su cross di Bitonto, riesce ad insaccare il pallone in rete ed evitare la sconfitta. Al Savoia resta il rammarico per le due occasioni perse nelle ultime due partite con i pareggi contro Puteolana e COS Sarrabus. Giovedì c’è Savoia - Terracina per tornare a correre.

IL TABELLINO

Savoia (3-5-2): Pellino '05 - Bitonto '06, Celli (69' Giglio), Guifo Bogne - Schiavi, La Monica (67' Messina), Sellaf '05, Russo (60' Bezzon), Iaccarino '04 (60' Quirino '04) - Negro, Maniero. A disposizione: Borrelli L. '04, Orta, Borrelli C. '06, Lauria, Del Mondo '05. All. Fabiano.

Cos Sarrabus Ogliastra (4-2-3-1): Floris - Cabiddu, Savergnini, Rossi - Piseddu (81' Loi E. '06), Demontis, Piredda, Pinna (87' Loi A.), Morlando - Calabrese (81' Silus), Romano. A disposizione: Xaxa '08, Ladu, Boi '06, Caferri '05, Catapano '06, Derbali. All. Carta.

Arbitro: Spina di Barletta.

Assistenti: Bruno di Lanciano e Laurieri di Matera.

Marcatori: 66' Romano, 93' Maniero.

Ammoniti: 42' Russo, 52' Rossi, 77' Cabiddu.

Recupero: 0’ pt e 6' st.

Spettatori paganti 150, abbonati 167.

(Foto Vista)