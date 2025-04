A cura della Redazione

Fiamma Torrese 3 - Volley Volla 0, questo è il verdetto al PalaPittoni. Con la squadra di Torre Annunziata che prosegue nella sua esaltante stagione.

Questo il pensiero di coach Salerno al termine delle contese: “Abbiamo fatto una buona prestazione, mantenendo costantemente la concentrazione. Anche chi è subentrato ha giocato allo stesso modo. Ora ci riposiamo per poi riprendere a lavorare in preparazione della finale di Coppa Campania. Questa sera c’è stata Maria Carillo, Consigliere Fipav regionale, al PalaPittoni: l’abbiamo accolta con piacere, così come tutti i vertici federali che seguono con attenzione e passione il nostro sport”.